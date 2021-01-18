Plastik fıçıdan RAF’ın gizli belgeleri çıktı

AŞAĞI Saksonya eyaleti sınırları içinde kalan Seevetal yakınlardaki ormanlık alanda toprağa gömülü halde bulunan plastik fıçıdan RAF’a ait belgelerin 1980’li yıllara ait olduğu belirtildi. Fıçının içindeki sıvının da ne olduğuyla ilgili kriminal inceleme sürüyor. Orman işçilerinin tesadüfen buldukları fıçıdan çıkan belgeleri incelemeye alan polis, elde edilecek bilgilerle RAF’ın ortaya çıkmayan sırlarına ulaşmaya çalışacak.

40 ÖNCESİNE AİT

Fıçıdan çıkan sıvının tehlikeli olmadığını açıklayan polis, fıçıdaki belgelerin ve sıvının en az 40 yıl önce toprağın altına gömülmüş olabileceğinden hareket ediyor. Belgelerin içeriği ve sayısı ile ilgili ise polis bilgi vermek istemedi. Aşağı Saksonya Eyalet Polisi, belgelerin yıllardır aranan RAF üyesi Ernst Volker Staub, Burkhard Garweg und Daniela Klette ile ilgili olamayacağını, ancak bu ihtimali de gözönünde bulundurduklarını açıkladı. Sözcü “Onlarla bağlantılı olma ihtimalini tamamen yok sayamayız” dedi.

34 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜLER

Polis ve savcılık, uzun yıllardan beri illegal yaşayan ve çok sayıda soygun yaparak ciddi miktarda para çalan Ernst Volker Staub, Burkhard Garweg und Daniela Klette’nin peşinde. Üçlü en son 2015 yılında Bremen yakınlarındaki Stuhr’da para taşıma aracını soymaya kalkışmıştı. Polis, soyguna üçlünün kalkıştığını yaptığı DNA incelemesiyle tespit etmişti. Savcılık, üç isim için 2020 yılından beri de Avrupa çapında yakalama emri çıkarmıştı.

34 CİNAYET İŞLEDİ

RAF, 20 yılı aşkın süre Almanya’da şiddet kullanarak emperyalist sisteme karşı mücadele verdiğini söyledi. 1971 ile 1993 yılları arasında aralarında ülkenin önemli isimlerini de bulunduğu 34 cinayet işledi. RAF’ın kurbanları arasında Federal Başsavcı Siegfried Buback, Federal İşverenler Birliği Başkanı Hanns Martin Schleyer de bulunuyor. RAF 1998 yılının mayıs ayında örgütün dağıldığını ve faaliyetlerine son verdiğini kamuoyuna açıkladı.