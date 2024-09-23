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Planör benzinliğe düştü

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#Almanya#Planör#Planör Benzinliğe Düştü
Planör benzinliğe düştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 12:25

Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Bamberg kentindeki bir benzin istasyonuna planör düştü, pilot ağır yaralandı.

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Bamberg itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, dün öğleden sonra Bamberg Havalimanı’na iniş yapmak için alçalan planör, kentteki bir benzin istasyonundaki fiyatları gösteren tabelaya çarparak boş alana düştü. Planörün ön tarafı tamamen parçalanırken pilot ise ağır yaralandı. Bamberg Polis Sözcüsü, pilotun hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını belirtirken, planörün düşüş nedeniyle ilgili incelemelerin devam ettiğini açıkladı. Planör benzin istasyonunun yanındaki boş alana düştüğü için patlama olmadığı, ancak zararın tahminen 80 bin Euro olduğu  belirtildi.

Planör benzinliğe düştü


 

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#Almanya#Planör#Planör Benzinliğe Düştü

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