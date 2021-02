‘PKK’ya, Londra’dan para gitmeyecek’

LONDRA’nın farklı bölgelerinden belediye meclis üyelerinin de katıldığı toplantıda katılımcılar, Shaun Bailey’e Türk toplumunun sorunlarını aktardı, çözüm önerilerini ve planlarını tartıştı. Toplantının moderatörlüğünü ise Muhafazakâr Parti milletvekili adaylarından Neva Sadıkoğlu-Novaky yaptı.

Toplantıda Bailey’e, azınlıkların sağlık konusunda desteğe ihtiyacı olduğu, kentteki suç oranları, Türkçe konuşan toplumun istatistiklerde ismen yer almaması, pandemi döneminde zorluk yaşayan Türk esnafın sıkıntıları, terör örgütü PKK’nın faaliyetleri, Türk derneklerinin yaşadığı finansman sorunu, Türklerin karşılaştığı ayrımcı ve ırkçı dile kadar birçok konuda nasıl çalışmalar yapacağı soruldu. Bailey ise şunları söyledi: ‘ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM’

“Türk toplumunun daha görünür hale gelmesi için elimden geleni yapacağım. Toplumları özellikle sağlık ve eğitim konusunda istatistiklerle detaylı tanımazsak, sorunlarını nasıl çözeceğiz? Kentteki küçük işletmeler için uygun finansman bulunması için çalışmalar yapıyorum, her toplumun bunlara ulaşmasını sağlayacağız. Büyük şirketler için de Londra’yı daha güvenli ve çekici hale getireceğiz, bunun için bir belediye başkan yardımcısı atayacağım. Şu anki belediye başkanının çok pahalı projeleri var, bunları etkin ama ucuz projelerle değiştireceğim. Londra altyapı fonu oluşturup şu an çok uygun koşullarla yatırımcı çekebiliriz. Terör örgütü PKK’ya gelince. Öncelikle PKK tarafından katledilen 13 vatandaşınız için taziyelerimi iletiyorum. Bu konuda çok net bir çizgi çekmeliyiz, Londra’dan terör için finansman sağlanmasını önleyeceğiz, kimse Londra’dan bu tür eylemleri finanse etmek için para gönderemeyecek. Belediye başkanının yetkisi dahilinde bütün formlara Türkçeyi eklemeye söz veriyorum. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) için yetkim olmasa da bunu gündeme getiririz. Siyasetin her seviyesinde Türk toplumundan birileri olmalı, bu gibi konularda sesinizi yükseltmelisiniz, bu konuda size elimden gelen desteği veririm.” JOHNSON DA CFT ÜYESİ

6 Mayıs’’ta yapılacak Londra seçimlerinde yarışın mevcut belediye başkanı İşçi Parti’li Sadıg Khan ile Shaun Bailey arasında geçmesi bekleniyor. Anketlere göre Yeşiller ve Liberal Demokrat’ların adayları bu iki ismin çok gerisinde kalıyor.

Türkiye’nin Muhafazakâr Partili Dostları (Conservatıve Friends of Turkey - CFT), İngiltere Türk toplumu, Türkiye ve Muhafazakâr Parti arasındaki ilişkileri her seviyede geliştirmek amacıyla 2008’de kuruldu. Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki politik, diplomatik ve ticari ilişkileri ileriye götürmek, İngiltere’de yaşayan Türk toplumunun Muhafazakâr Parti hakkındaki farkındalığını artırmak CFT’nin hedefleri arasında. Grubun kurucu üyeleri arasında Başbakan Boris Johnson başta olmak üzere çok sayıda Muhafazakâr Parti milletvekili ve Lordlar Kamarası üyesi bulunuyor. Bailey, 2019’da İngiltere Türkiye Sağlık Elemanları Birliği’nin (İTSEB) İngiltere Alevi Kültür Merkezi’nde düzenlediği bir panelde konuşmacı olmuş, ayrıca Uluslararası Demokratlar Birliği’nin (UID) İngiltere Türk Diyanet Vakfı’nda verdiği iftara katılmış ve bir konuşma yapmıştı.