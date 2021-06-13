PKK’ya canlı kalkan olmak için Irak’a gidiyorlardı

PKK’ya yakınlığıyla bilinen Hamburg Senatosu Sol Parti Meclis Grubu Eş Başkanı Cansu Özdemir, aralarında Kürt dernekleri üyelerinin de bulunduğu 19 kişilik bir grupla Irak’ın kuzeyindeki Erbil’e giderken Düsseldorf Havalimanı’nda engellendi. Kimliklerine el konulan grup, yaklaşık 2 saat güvenlik kontrolünde bekletildi. Grupta yer alan 15 kişinin Irak’a seyahatine izin verilmedi. Polis, Cansu Özdemir’in milletvekili olduğunu beyan etmediğini ancak yapılan detaylı kimlik kontrolü sonrasında tespit edildiğini kaydetti. Bild gazetesinin polisin seyahat yasağıyla ilgili raporuna dayandırdığı haberinde, Erbil’e gidecek grubun PKK’ya yakın Kürt dernekleriyle bağlantılı olduğu, Türk güvenlik güçlerine karşı ‘canlı kalkan’ olmak için başlatılan kampanya kapsamında yola çıktıkları belirtildi. Grubun Kuzey Irak’tan savaş bölgelerine geçecekleri ifade edilirken, gençlerin bu yöntemle PKK’ya kazandırılmasının hedeflendiği vurgulandı. Almanya’nın etkili gazetelerinden Die Welt’in haberinde ise Almanya’da yasaklı terör örgütü listesinde yer alan PKK’nın NATO üyesi Türkiye’ye karşı olan eylemlere katılması ya da pasif destek vermesinin Federal Almanya Cumhuriyeti’nin çıkarlarını önemli ölçüde etkileyeceği vurgulanarak, “Alman veya Avrupa vatandaşlarının çatışmaya katılması Türkiye ile ilişkileri olumsuz etkileyecektir” denildi.

DÖRT KİŞİYE İZİN VERİLDİ

Polisin yaptığı açıklamada da, “Federal Polis, Düsseldorf Havalimanı’ndan Erbil’e gitmek isteyen 19 kişilik bir grubu kontrol etmiştir. 19 kişilik grubun içinde Alman, Türk ve İsviçre vatandaşları bulunmaktadır. Ayrıca Hamburg’dan bir eyalet milletvekili de aralarında bulunmaktadır. Milletvekili ilk önce kendisinin milletvekilliği görevini tanıtmamıştır. Daha sonra kendisine seyahat izni verilmiştir. Yapılan sorgulama ve kontroller sonrasında 15 kişinin 1 ay boyunca Irak’a seyahati yasaklanmıştır. Dört kişinin ise seyahatine izin verilmiştir” denildi.

Maide T., kızını PKK’dan geri alabilmek için her hafta çarşamba günü Başbakanlık binası önünde eylem yapıyor.

NASIL KAÇIRIYORLAR?

Almanya’da 12 Kasım 2019’da “Okula gidiyorum” diyerek evden ayrılan kızı Nilüfer’den bir daha haber alamayan Maide T., daha önce bölücü terör örgütü PKK’ya yakınlığıyla bilinen ‘Navende Kurdistaniyen li Berlin’ derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı’nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak, kızının kurtarılmasını istemişti. Maide T., Şubat 2020’den bu yana terör örgütü PKK’ya karşı eylem yapıyor. En son geçen hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşen Maide T., terör örgütü tarafından kandırılan gençlerin ailelerinden koparılma sürecini ise şöyle anlatmıştı:

“Önce çocuğunuzla arkadaşlık kuruyorlar. Folklor, saz kursu ya da dil kursu adı altında yani kültür aktiviteleri uygulayacak bir kültür evi olarak lanse ediyorlar ama kültür eviyle alakalı hiçbir şey yok. Tamamen çocukları dağa göndermek yani PKK’ya kazandırmak, bütün amaçları o. Başka amaç yok. Maalesef oradaki Kürtlerin birçoğu da halen anlamış değil. Bunların amacının kültür değil de PKK’ya eleman devşirmek olduğunun farkında değiller. Önce eğlenecek yerlere, pikniklere götürüyorlar. Güvenini kazandıktan sonra zayıf taraflarını öğreniyorlar, tespit ediyorlar, arkadaşlık kuruyorlar. Artık zayıf yerini yakaladıkları an işlemeye başlıyorlar. Kızım kaçırıldıktan sonra bu dünyada cehennemi yaşadım. Anneler, babalar çok dikkatli olsun. Çocuklarının kimlerle arkadaşlık ettiğini yakından takip etsinler. Özellikle ergenlik çağında anneler babalar çocuklarına sert çıkışmasınlar.”