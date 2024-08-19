×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

PKK’lı Selahattin K., Frankfurt’ta yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Selahattin K.#AVRUPADAN HABERLER
PKK’lı Selahattin K., Frankfurt’ta yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 18:10

Avrupa Birliği’nin (AB) terör örgütü listesinde yer alan ve 1993 yılından beri Almanya’da faaliyetleri yasak olan PKK’nın Selahattin K. adındaki sözde yöneticisi Frankfurt Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Karlsruhe Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ocak 2014’ten Haziran 2015’e kadar önce Almanya’nın Frankfurt, Giessen, Mannheim, Nürnberg ve Saarbrücken kentlerini içeren bölgede, sonra da Bielefeld, Bonn, Dortmund, Duisburg, Essen, Köln ve Münster’i kapsayan bölgede terör PKK adına faaliyet gösteren ve terörü koordine eden Selahattin K., 16 Ağustos’ta Frankfurt Havalimanı’nda yakalandı. Almanya’da bu yıl ocak ayında hakkında verilen tutuklama kararı üzerine haziran ayı ortalarına doğru İtalya’da yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklu bulundurulan Selahattin K.’nın, Frankfurt’ta ‘yabancı bir terör örgütünün üyesi olma’ suçlamasıyla gözaltına alındığı açıklandı. Selahattin K.’nın, Alman yasalarına göre 1 ila 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Selahattin K.#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!