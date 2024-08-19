PKK’lı Selahattin K., Frankfurt’ta yakalandı

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Karlsruhe Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ocak 2014’ten Haziran 2015’e kadar önce Almanya’nın Frankfurt, Giessen, Mannheim, Nürnberg ve Saarbrücken kentlerini içeren bölgede, sonra da Bielefeld, Bonn, Dortmund, Duisburg, Essen, Köln ve Münster’i kapsayan bölgede terör PKK adına faaliyet gösteren ve terörü koordine eden Selahattin K., 16 Ağustos’ta Frankfurt Havalimanı’nda yakalandı. Almanya’da bu yıl ocak ayında hakkında verilen tutuklama kararı üzerine haziran ayı ortalarına doğru İtalya’da yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklu bulundurulan Selahattin K.’nın, Frankfurt’ta ‘yabancı bir terör örgütünün üyesi olma’ suçlamasıyla gözaltına alındığı açıklandı. Selahattin K.’nın, Alman yasalarına göre 1 ila 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.