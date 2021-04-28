PKK yanlısı Deniz Naki’ye örgüt lideriğinden dava açıldı

DENİZ Naki, Köln Eyaleti Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde açılan davada ‘Bahoz’ adli suç örgütünün lideri suçlamasıyla yargılanacak. Savcının hazırladığı iddianamede Deniz Naki ve üç örgüt üyesi hakkında toplam 9 suçtan dava açıldı. Terör örgütü PKK’ya yakınlığı ile bilinen Deniz Naki, yarı otomatik silah bulundurmak, örgütlü çete kurup uyuşturucu ticareti yapmak, ağır derecede adam yaralama, şantaj, kundaklama, tehdit ve yalan beyanda bulunmaya yönelik zorlama gibi suçlardan yargılanacak.

HÜSEYİN Ö. İLE BİRLİKTE YARGILANACAK

Bir zamanlar Türkiye ikinci ligindeki Amedspor’da da forma giyen 31 yaşındaki Deniz Naki geçen yıl gözaltına alınmıştı. Deniz Naki ile birlikte yargılanacak olan Hüseyin Ö.’nün ise daha önce adam öldürmekten sabıkası bulunuyor. Hüseyin Ö. 2002 yılında A3 otoyolunda bir kişiyi öldürmekten 2003’te çıkarıldığı mahkemede ömür boyu hapse mahkûm edilmişti. Ancak Hüseyin Ö., 15 yıl sonra tecilli olarak serbest bırakıldı. BAHOZ’UN BÖLGE TEMSİLCİLİĞİNİ KURDU

Savcının iddianamesine göre Deniz Naki ve hapisten çıkan Hüseyin Ö., 2017 yılında Bahoz adlı suç örgütünün bölge temsilciliğini kurdu. Motosiklet çetesi benzeri suç örgütü üyelerinin PKK sempatizanlarından oluştuğu belirtildi. Kuzey Ren Vestfalya emniyet biriminde oluşturulan ‘Drive’ adli soruşturma birimi 2018’den bu yana Deniz Naki’nin kurduğu çeteyi takibe aldı.

KENDİSİNE ATEŞ EDİLDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

2018 yılında bir gece vakti arabasıyla seyahat ederken kendisine ateş edildiğini iddia eden Deniz naki Alman medyasına bunu Türk istihbaratının yaptığını açıklamıştı. Bu haber Türkiye’ye yönelik eleştirileri nedeniyle Alman medyasında geniş yer edinmişti. Ancak savcılığın yürüttüğü soruşturmada saldırı ve iddialarla ilgili ipucu bulunmadı.

TÜRK FUTBOL LİGİNDEN MEN EDİLMİŞTİ

Almanya’da St.Pauli takımında oynayan Deniz Naki 2013 yılında Amedspor’a transfer oldu. Türkiye’de Diyarbakır savcılığı Deniz Naki hakkında terör örgütü propagandası yapmaktan dava açtı. Çıkarıldığı mahkemede 18 ay tecilli hapis cezasına çarptırılan Deniz Naki daha sonra Almanya’a geri döndü. Türkiye Futbol Federasyonu da Deniz Naki’yi Türk futbol liginde oynamaktan ömür boyu men etmişti.