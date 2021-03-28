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Avrupa
AA
Haber Giriş: 28.03.2021 - 09:57 | Son Güncelleme:

PKK yandaşları yine camiye saldırdı

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PKK yandaşları yine camiye saldırdı

Almanya’nın Kassel kentindeki Alperen Ocakları bünyesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi ile Yunus Emre Camisi’nin duvarına, YPG/PKK terör örgütü mensuplarınca tehdit mesajları yazıldı.

Cami ve merkezin duvarlarına, kırmızı sprey boyayla kimliği belirsiz kişi yada kişilerce yazılan ölüm tehditleri de içeren mesajların fark edilmesiyle olay polise intikal ettirildi.

PKK yandaşları yine camiye saldırdı

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Cami ve merkezimize yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Alman makamlarından sorumlularının bir an önce bulunmasını istiyoruz. Bu tür melun saldırılar, gurbette yaşayan millet varlığımızın birliğine asla zarar veremeyecektir.” Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

PKK yandaşları yine camiye saldırdı

PKK yandaşları yine camiye saldırdı

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