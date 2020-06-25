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Hürriyet
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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 25.06.2020 - 10:19,Son Güncelleme:

PKK sempatizanlarının gösterisine Türklerden tepki

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PKK sempatizanlarının gösterisine Türklerden tepki
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Avusturya’nın başkenti Viyana’da genellikle Türkiye kökenlilerin ve yabancıların yaşadığı 10. bölgede gösteri düzenleyen PKK sempatizanlarına, Türkler tepki gösterdi.

İKİ grup arasında başlayan sözlü sataşmalar daha sonra arbedeye dönüştü. Heute gazetesine konuşan Polis Sözcüsü Markus Dittrich, olaylar nedeniyle bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Dittrich, iki grup arasında tırmanan gerginliğin kontrol altına alınması için polisin geniş güvenlik önlemleri aldığını, olayların yaklaşık iki saat sonra sona erdiğini kaydetti.

 

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