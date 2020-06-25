PKK sempatizanlarının gösterisine Türklerden tepki

İKİ grup arasında başlayan sözlü sataşmalar daha sonra arbedeye dönüştü. Heute gazetesine konuşan Polis Sözcüsü Markus Dittrich, olaylar nedeniyle bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Dittrich, iki grup arasında tırmanan gerginliğin kontrol altına alınması için polisin geniş güvenlik önlemleri aldığını, olayların yaklaşık iki saat sonra sona erdiğini kaydetti.