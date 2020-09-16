‘PKK sadece evlatlarımızı değil, malımızı da alıyor’

KIZININ fotoğrafını elinden düşürmeyen anne, ‘PKK bir virüstür’ pankartı açtı. Nilüferi geri alana kadar eylemine devam edeceğini belirten Maide T. şunları söyledi: “Başbakan Angela Merkel ve bakanları her çarşamba sabahı toplantı yapıyor. Ben de onların giriş saatinden önce geliyorum. Onlar binadan çıkana kadar da bekliyorum. Hepsi siyah arabalarıyla önümden geçiyor, beni görmezden geliyorlar. Onlar beni görene ve kızımı alana kadar burada inatla bekleyeceğim. Eylemi başlattığım kasım ayından beri çok sayıda PKK mağduru aileyle iletişime geçtik. Diyarbakır aileleriyle de birbirimize destek oluyoruz. Almanya’dan çocuğunu PKK’ya kaptıran ailelerle sürekli görüşüyoruz. Önceki gün PKK’nın dükkânını elinden zorla aldığı bir terör örgütü mağduru beni aradı. PKK sadece insanların evlatlarını değil, malını da elinden alıyor. Biz burada birbirimizle dayanışma içine gireceğiz. Sesimizi her yere duyurana kadar mücadeleye devam edeceğiz.”