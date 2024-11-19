Pistorius yine ilk sırada

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ALMANYA Başbakanı Scholz, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkelerin katıldığı G20 Liderler Zirvesi’nde dünya politikasıyla ilgilenirken, SPD’den isyan sesleri yükselmeye başladı. Federal Meclis’teki, Almanya’nın en yoğun nüfuslu Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Grup Başkanları Dirk Wiese ile Wiebke Esdar’ın “Scholz’un adaylığının patiye yarayacağından şüphe duyuluyor. KRV’li SPD üyeleri, Boris Pistorius’un aday gösterilmesini istiyor” yönündeki açıklamaları, parti içinde ciddi bir huzursuzluk yarattı. Son dönemlerde Scholz’un başbakan adaylığına karşı olan milletvekili sayısı da giderek artmaya başladı. Bu durumun, Scholz’un aday gösterilmesi şansını azaltacağı görüşü de ağırlık kazanmaya başladı.

TEPKİLER ARTACAK GİBİ

Ancak Federal Meclis KRV Grubu’nda ve partinin eyalet teşkilatında bu yönde bir karar alınmadığı belirtilirken, Dirk Wiese ile Wiebke Esdar’ın açıklamalarına bazı milletvekilleri tepki gösterdi. Böyle bir yaklaşımın parti içi dayanışmayı zayıflatacağı ve partide huzursuzluğu körükleyeceği uyarısında bulunuldu. KRV’li SPD Federal Meclis Grup Başkanı Rola Mützenich ile partinin Genel Sekreteri Matthias Miersch de Şansölye Scholz’un başbakan adayı gösterilmesini desteklediklerini yinelerken, “Bu konuda tartışmalar bitmiştir” açıklamasında bulundular.

Öte yandan son yapılan kamuoyu yoklamalarına göre Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius, ‘en sevilen politikacı’ sıralamasında yine zirvede yer aldı. Scholz ise 20 politikacı arasında en son sıraya yerleşti. Pistorius’un da parti yönetiminin de Scholz’un adaylığını desteklemesine rağmen önümüzdeki günlerde Scholz’un adaylığına tepkiler daha da artacak gibi.

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PISTORIUS’TAN ADAYLIK SİNYALİ

Diğer yandan şimdiye kadar hep “Başbakan adayımız Olaf Scholz” diyen Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius ilk kez aday olabileceği sinyalini verdi. 41 günlük ve 18 haftalık gazete ile dergi yayımlayan Bavyera Medya Grubu’nun bir etkinliğine katılan Pistorius, başbakan adaylığıyla ilgili bir soruya, “Ne olursa olsun, politikada hiçbir zaman asla asla dememeli” yanıtı vererek adaylık kapısını açık bıraktı. Boris Pistorius, “Ama asla Papa olmayacağımı söyleyebilirim” esprisi yapmayı da ihmal etmedi. Ayrıca, “Başbakan Olaf Scholz görevini çok iyi yaptı. Ve göreve devam etmek istediğini söyledi. Bu da dünyada en normal bir durumdur” açıklamasında bulundu.