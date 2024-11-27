‘Pistorius olaydı SPD’nin oyu yüzde 6 artardı’

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FORSA Araştırma Enstitüsü’nden Manfred Güllner, SPD’nin, Federal Savunma Bakanı Pistorius’un adaylığıyla ikinci parti olabileceğini söyledi. Güllner, Augsburger Allgemeine gazetesine yaptığı açıklamada, “Boris Pistorius’un adaylığı durumunda SPD’nin oy oranı yüzde 21’e ulaşabilir. Bu, partiyi birinci değil ama ikinci sıraya taşır. Bu açıdan bakıldığında, Pistorius’u aday göstermemek stratejik bir hata olabilir” dedi. Son yapılan Forsa anketine göre, SPD’nin şu anda oy oranı yüzde 15. Pistorius’la birlikte ise yüzde 21’e yükselme şansı var. Güllner, üçlü koalisyonunun üç yıllık yönetim döneminin, SPD’ye ve Başbakan Scholz’a duyulan güveni tarihsel bir dip noktaya taşıdığını kaydetti. Seçime kısa bir süre kala bu güvenin yeniden kazanılmasının neredeyse imkânsız olduğunu belirten Güllner, “SPD’nin bir mucizeye ihtiyacı var, ancak politikada mucizeler nadiren gerçekleşir” ifadelerini kullandı.

Olaf Scholz (SPD), Alice Weidel (AfD)

Friedrich Merz (CDU/CSU), Robert Habeck (Yeşiller)

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‘MERZ YETERİNCE İLGİ UYANDIRMIYOR’

SPD’nin yanı sıra CDU adayı Friedrich Merz’in de seçmenleri mobilize etme konusunda zayıf kaldığını söyleyen Güllner, “Koalisyona olan tepki göz önüne alındığında, CDU’nun yüzde 35’i aşması gerekirdi, ancak Merz halk arasında yeterince ilgi uyandıramıyor” dedi.

Ankete göre, SPD’nin yanı sıra koalisyonun diğer ortakları Yeşiller ve FDP de seçime büyük sorunlarla giriyor. Güllner, “Koalisyon partilerinin aynı lider kadrolarla seçime gitmesi, birçok seçmen tarafından bir dayatma olarak görülecek. Özellikle FDP orta sınıfı hayal kırıklığına uğrattı. Vergi, harçlar ve bürokraside somut bir rahatlama bekleyen orta sınıf, FDP’nin başarısızlığı nedeniyle adeta öfkeye kapılmış durumda” ifadelerini kullandı.

Yeşiller’in de eski popülerliğini kaybettiğini belirten Güllner, “Bir zamanlar halk partisi olma yolunda ilerleyen Yeşiller, şimdi yalnızca çekirdek seçmenine güveniyor” dedi. SPD ve CDU’daki liderlik eksikliğinin yanı sıra koalisyonunun seçmenler nezdinde güven kaybı yaşaması, aşırı sağcı AfD’nin seçimde daha fazla güç kazanmasına yol açabileceğini ifade etti.