Pınar’ın yerine kim gelecek?

ATALAY’ın yerin ismi geçen adaylardan biri Damla Hekimoğlu oldu. WDR ve Phoenix televizyonlarında farklı programlarda sunuculuk yapan Hekimoğlu’nun, ilk olarak Tagesschau 24 haber programını sunacağı ve sonrasında Pınar Atalay’ın yerine geçeceği iddialar arasında. Diğer isimlerden biri de Nadia Kailouli oldu. Ancak Bild am Sonntag gazetesi Pınar’ın yerine babası Lübnanlı annesi Alman olan televizyoncu ve gazeteci Aline Abboud’un getirilmesine karar verildiğini yazdı. Abboud’un duvarlar yıkılmadan önce Doğu Berlin’de dünyaya geldiği ve Tagesthemen’e transfer olması durumunda ana haberleri sunan ilk Doğu Alman kökenli spiker olacağı belirtildi. 33 yasındaki Abboud, ZDF’te birçok farklı programlarda sunuculuk yapıyor.