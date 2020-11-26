Pınar peynirleri Çin raflarında yerini aldı

DÜNYANIN en önemli süt ürünleri ithalatçılarından Çin, Pınar ürünleriyle buluşuyor. Türkiye’nin süt ürünleri ihracatının yaklaşık yüzde 19’unu tek başına karşılayan ve dünyada 25 ülkeye ulaşan Pınar, Pınar Labne, Pınar Beyaz ve Pınar Süzme ürünleriyle Çin’e adım attı. Dünyayı etkisi altına alan Pandemi salgını küresel ekonomiyi etkilerken Pınar Süt; Türkiye’nin çiftçilerinin ürünlerini dünyayla buluşturmaya, Türkiye’ye kazandırmaya devam ediyor.





‘YÜZDE 4 BÜYÜME YAKALADIK’

Pandemi sebebiyle 2020’nin zor şartlarda geçtiğinin altını çizen Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu, “Tüm zorluklara rağmen geçtiğimiz yıla oranla ihracatta yüzde 4’lük büyüme yakaladık. 2020 yılının ilk 10 ayında ihracat ciromuzu 38 milyon dolar seviyelerinde gerçekleştirdik. Yılın son döneminde ise dünyanın en büyük süt ürünleri ithalatçılarından Çin’e giriş yaptık. Artık Çinli tüketicilerimiz de Pınar süt ve sütlü ürünlerini tüketecek” dedi.





ONLİNE SİTELERDE DE YER ALIYOR

Çin’e büyük hedeflerle giriş yaptıklarının altını çizen Gürkan Hekimoğlu, “Süpermarket kanalının yanı sıra, Çin’de çok etkin olarak kullanılan online alışveriş sitelerinde de yer alıyoruz. Türkiye çiftçilerinin lezzetli ürünlerini Çin’de daha çok insana tattırmayı, bu coğrafyayı yeni ürünlerimizle de buluşturmayı amaçlıyoruz” ifadesini kullandı.

‘EKONOMİYE KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ’

Uzun planlamalar ve pazar araştırmalarının ışığında Çin’e giriş yaptıklarını dile getiren Hekimoğlu, “6.4 milyar dolarlık ithalat ile dünyanın en büyük süt ürünleri ithalatçılarından Çin’e Pınar markalı peynir çeşitleri ile giriş yaptık. Çin’de peynirin yanı sıra endüstriyel kanalda oluşan süt tozu ihtiyacını da yakından takip ediyoruz. Stratejik olarak potansiyel gördüğümüz bu pazardan alacağımız pay ile Türkiye ekonomisine de katkı sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.