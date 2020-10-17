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Avrupa
Haber Giriş: 17.10.2020 - 14:44 | Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka, basketbolu dijitale taşıyor

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Pınar Karşıyaka, basketbolu dijitale taşıyor
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Pandeminin insanlığı dijital dönüşüme zorladığı günlerde spor kulüpleri de bu değişime ayak uyduruyor.

Türkiye'nin köklü kulüpleri son dönemde e-spor sahnesinde boy göstermeye başladı. Basketbolun değişilmez adreslerinden olan Pınar Karşıyaka da parkelerden dijital ortama taşınıyor.

Yeşil Kırmızılıların e-spor'daki ilk branşı olan basketbol, NBA 2K21 oyununda sporseverlerle buluşacak.

E-spor oyuncusunu artırmayı hedefleyen ve dijital yayıncılık pastasında pay sahibi olmak isteyen Karşıyaka, ilk turnuvasında Panathinaikos ve Beşiktaş gibi takımlarla karşılaşacak.

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