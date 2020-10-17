Pınar Karşıyaka, basketbolu dijitale taşıyor

Türkiye'nin köklü kulüpleri son dönemde e-spor sahnesinde boy göstermeye başladı. Basketbolun değişilmez adreslerinden olan Pınar Karşıyaka da parkelerden dijital ortama taşınıyor.

Yeşil Kırmızılıların e-spor'daki ilk branşı olan basketbol, NBA 2K21 oyununda sporseverlerle buluşacak.

E-spor oyuncusunu artırmayı hedefleyen ve dijital yayıncılık pastasında pay sahibi olmak isteyen Karşıyaka, ilk turnuvasında Panathinaikos ve Beşiktaş gibi takımlarla karşılaşacak.