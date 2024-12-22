Pilotun jesti tüm yolculardan alkış aldı

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OLAY 18 Aralık Çarşamba günü Samsun Havalimanı’nda meydana geldi. A.Y. isimli bir gurbetçi, memlekette yaptığı tatilin ardından dönüş yoluna geçti. Samsun’dan İstanbul’a, oradan da Köln’e uçacaktı. Herkes gibi uçağa bindi, yerini aldı. Uçak tam hareket edecekken pilotun “Aprona, park pozisyonuna geri dönüyoruz” anonsu geldi. Gurbetçi A.Y., o an yaşananları Hürriyet’e anlattı: “18 Aralık Çarşamba günü saat 16.00’da uçağa bindik. Uçağımız bir süre sonra uçuş pistindeki yerini almıştı. Hepimiz kalkış heyecanını beklerken, aprona geri dönüleceği anonsu yapıldı. Tabi bu ilk anda bağlantılı uçuşları olanları tedirgin etti. Ancak pilotun yaptığı ikinci anonsta yolculardan birinin içinde pasaport olan çantasını havalimanında unuttuğu için geri dönüldüğü haberi verildi. Bunun üzerine yolcuların çoğu inisiyatif alan pilotu alkışladık. Bu arada başta Kıbrıs uçuşu olmak üzere uçaklarını kaçıranlar oldu. Ama Pegasus Havayolu şirketi onlara yeniden biletlerini ayarlayıp uçuşlarını gerçekleştirdi. Çok ilginç ama herkesin memnuniyetle ayrıldığı bir rötar yaşadık. Havayolu şirketine ve özellikle pilotuna, anlayışlı davranan hosteslerine hepsine çok teşekkür ederiz.”