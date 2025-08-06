Picasso'nun sahte eserleri açık artırmada

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Baden-Württemberg Eyalet Kriminal Dairesi (LKA), iki başka sahte eserin ise son anda ele geçirildiğini açıkladı. İtalyan uyruklu bir şüpheli hakkında, yıllar boyunca Picasso'nun "Suite Vollard" serisinden profesyonelce hazırlanmış sahte eserleri uluslararası sanat piyasasına sattığı iddiasıyla soruşturma açıldı.

Yetkililer, sahte eserlerin Stuttgart'taki müzayede evine nasıl ulaştığını araştırırken, satılan iki eserden birinin Worms'ta bir sanat galerisinde ele geçirildiğini, diğerinin ise Avusturya'da olduğunu belirtti.

İtalyan polisi (Carabinieri), Roma'da şüpheli kişiye yönelik operasyon düzenledi, ancak operasyonla ilgili detay paylaşılmadı. Baden-Württemberg ve Berlin Eyalet Kriminal Daireleri'nin yıllardır süren soruşturmada Münster Picasso Müzesi ile işbirliği yaparak sahtecilikleri tespit ettiği kaydedildi. Şu ana kadar şüpheli ve çevresine bağlı yedi sahte grafik ele geçirildi.

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"SUİTE VOLLARD" NEDİR?

Picasso'nun 1930-1937 yılları arasında sanat simsarı Ambroise Vollard'ın teşvikiyle yarattığı "Suite Vollard" serisi, 100 eserden oluşuyor. Bu nadide koleksiyon, dünya çapında sanat koleksiyoncularının büyük ilgisini çekiyor.

Operasyonun uluslararası boyutta genişletilmesi beklenirken, sahte sanat eseri ticaretinin küresel bir sorun olduğu bir kez daha ortaya çıktı.