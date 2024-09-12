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Pforzheim’de uçurtma şenliği!

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#Almanya#Uçurtma Şenliği#AVRUPADAN HABERLER
Pforzheim’de uçurtma şenliği
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 09:45

Pforzheim ve çevresinde faaliyet gösteren Türk Veliler Derneği, Türkçe ve Türk kültürü derslerine katılan çocuklar için renkli bir etkinlik düzenliyor.

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5-6 Ekim tarihlerinde Straubenhardt kasabasında gerçekleştirilecek uçurtma şenliğinde yaklaşık 200 uçurtma, Türkçe derslerine katılan çocuklara ücretsiz olarak dağıtılacak. Etkinlik, Türkçe dersleri öğretmenleri ve derslere katılan öğrencilerle birlikte coşkuyla kutlanacak. Dernek Başkanı Mümin Karaca, etkinliğin amacının yeni öğretim yılında Türkçe derslerine katılımı artırmak ve teşvik etmek olduğunu belirtti. “Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın hem dil öğrenimine hem de kültürel bağlarına destek olmayı hedefliyoruz. Bölge Koordinatörümüz Dr. Bayram Tamtürk ve öğretmenlerimiz de her türlü desteği sağlıyorlar” dedi. Türkçe derslerine katılan her çocuğa ücretsiz olarak verilecek uçurtmalarla, gökyüzü rengarenk olacak.

Pforzheim’de uçurtma şenliği

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Pforzheim’de uçurtma şenliği

 

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#Almanya#Uçurtma Şenliği#AVRUPADAN HABERLER

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