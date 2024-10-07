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Pforzheim’da ‘Uçurtma Festivali’ coşkusu

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#Almanya#Uçurtma#AVRUPADAN HABERLER
Pforzheim’da ‘Uçurtma Festivali’ coşkusu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 10:23

Pforzheim ve çevresinde Türkçe ve Türk kültürü dersine katılan öğrenciler, 6 Ekim Pazar günü düzenlenen ‘Uçurtma Festivali’yle unutulmaz bir gün geçirdi.

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Pforzheim Türk Veliler Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, öğrencilere rengarenk uçurtmalar hediye edildi. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı etkinlik hem çocuklar hem de veliler için eğlenceli bir buluşma oldu. Etkinlikte, Pforzheim Bölge Koordinatörü Dr. Bayram Tamtürk, katılım gösteren öğrencilere ve velilere teşekkür ederek, Türk kültürüne olan bu ilgiyi desteklemenin önemine dikkati çekti. Nagold Türkçe öğretmeni Mustafa Dural, Knittlingen öğretmeni Oktay Erdoğan ve Pforzheim öğretmenleri Abdülkadir Yavuz ile Harun Ünal, öğrencileriyle yakından ilgilenme fırsatı buldu. Etkinlik boyunca çocuklar uçurtmalarını gökyüzüne salarken, veliler de çocuklarının mutluluğunu izleyerek vakit geçirdiler.
Etkinlik hakkında bilgi veren Dr. Tamtürk, “Pforzheim öğrencilerine bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak düşünme, araştırma ve uygulama yetilerini geliştirebilecekleri fırsatlar sunmaya devam edilecek. Öğrencilerin severek katıldığı bu tür etkinlikler, onların yeni ufuklara yelken açmalarını sağlıyor” dedi. Pforzheim Türk Veliler Derneği Başkanı Mümin Karaca ve dernek üyelerinin katkılarıyla hazırlanan etkinlik başarılı bir şekilde sona erdi.

Pforzheim’da ‘Uçurtma Festivali’ coşkusu

Pforzheim’da ‘Uçurtma Festivali’ coşkusu

 

 

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#Almanya#Uçurtma#AVRUPADAN HABERLER

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