Pforzheim’da polis şiddeti kameralara yansıdı

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Pforzheim’de cumartesi günü ana tren istasyonuna yakın bir bölgede çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildiği anlaşılan videoda, Portekizce konuşan 25 yaşındaki bir kişiyi yere yatırıp üzerine çıkan iki polisten birinin küfür ederek adamın başına çok sert şekilde defalarca yumruk attığı görülüyor. Almanya’da geçici olarak kaldığı belirtilen ve alkollü olduğu düşünülen Portekizlinin yoldan geçenlere laf attığı ve araçları durdurmaya çalıştığı iddia edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polisin, adamı etkisiz hale getirmeye çalışırken kendilerine direnmesi üzerine şiddet uyguladığı, bunun da çevredekiler tarafından videoyla kaydedildiği belirtildi. Görüntüler üzerine açıklamada bulunan polis sözcüsü, bu tür olaylarda tepkilere anlayış gösterilmesi gerektiğini, insanların özellikle sarhoş ya da aşırı saldırgan olduklarında direnişi kırmak için fiziki şiddetin gerekebildiğini söyledi. Şiddete uğrayan 25 yaşındaki kişinin serbest bırakıldığı ancak hakkında kolluk kuvvetlerine mukavemet gösterdiği için soruşturma başlatıldığı duyuruldu.