Pforzheim’da Bölge Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleşti

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TOPLANTIYA Karlsruhe Eğitim Ataşeliği’ni temsilen Genel Koordinatör Canan Evecen katıldı. Calw, Nagold ve Knittlingen Türk Okul Aile Birlikleri de toplantıda hazır bulundu. Bölgenin eğitimle ilgili sorunlarının ele alındığı toplantıda, 2024 yılı boyunca düzenlenecek etkinlikler kararlaştırıldı. Ayrıca, yeni göreve başlayan öğretmenler kendilerini tanıttı ve çeşitli projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantı, Pforzheim Türk Okul Aile Birliği’nin hazırladığı ikramların sunulmasıyla sona erdi. Katılımcılar, toplantının verimli geçtiğini belirterek, alınan kararların bölge eğitimine olumlu katkılar sağlayacağını ifade etti.