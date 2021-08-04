Pforzheim Türkspor’dan görkemli açılış

DALKILINÇ, konuşmasında başarılı futbolcular yetiştirmenin önemini vurgularken, ahlaklı futbolcular yetiştirmenin çok daha değerli olduğunu söyledi: Pforzheim Türkspor, Almanya’nın en köklü kulüplerinden biridir. Pforzheim ve yaklaşık 25 kilometre çevresindeki kasaba ve şehirlerle birlikte bölgede 30 bine yakın Türk yaşamaktadır. Bölgede birçok başarılı işverenimiz var. Pforzheim Türkspor 3 Lig’de oynayacak kapasiteye ve imkânlara sahip bir kulüp. Hep birlikte bu takımı layık olduğu yere çıkaracağız. Burası herkese açık bir spor kulübüdür. Biz politika yapmak için değil, gençlere spor yapma imkânı sunabilmek için buradayız. Pforzheim Türkspor, kendi sahası olan ender kulüplerden biri. Amacımız, kulübün kendi imkânları ve gelirleriyle kimseye ihtiyaç duymadan masraflarını karşılayacak bir bütçeye sahip olmasını sağlamak.”

‘ŞAMPİYONLUK YAŞATMAYA GELDİK’

Parlak transport sahibi kurucusu Orhan Parlak ise kulübün ana sponsorlarından biri olmayı seve seve kabul ettiklerini, gençlerin kötü alışkanlıklara yönelmesini önleyecek, spor yapmalarına olanak sağlayacak bu tür girişimlere her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Antrenör Gökhan Gökçe de, “2 yıldır pandemi dolayısıyla bir üst lige çıkamadık ama bu yıl başarmak istiyoruz. Hedeflerimiz var. Biz buraya bu taraftarlarımıza bu futbolcu ekibiyle şampiyonluklar yaşatmaya geldik” dedi.