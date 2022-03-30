Pforzheim ramazana hazır

“İFTAR programlarımız, özellikle Afrika ve değişik Müslüman ülkelerden gelen öğrenci kardeşlerimiz, Suriyeli mülteci kardeşlerimiz, Türkiye’den gelen Müslümanlar ve Alman toplumunun katılımcılarıyla birlikte tam bir bayram havasında, İslam’ın kardeşliğinin gösterildiği bir neşe havasında geçecek. Alman ve diğer komşularımıza soframız açık, isteyen bizimle iftara katılabilir.”
“Bu iftarlarda Ramazan ayına özel Türkiye’den bir aylığına aşçı getiriyoruz ve ülkemizin geleneksel mutfağından örnekler sunuyoruz. Her sene olduğu gibi STK temsilcilerimizi, kentin yerel yöneticilerini, Alman siyasetçileri davet ederek burada özel bir iftar vereceğiz. Ayrıca din görevlimiz Ömer Evci ile birlikte Ramazan ayı boyunca vaaz ve irşad programlarımız olacak, mukabelelerin ardından kısa mealler okunacak, teravih namazı öncesi vaazlar verilecek.”
Din görevlisi Ömer Evci de “Bu sene ‘Ramazan ve Doğruluk’ konusunu işlemeye gayret edeceğiz. Ümidimiz, temennimiz, büyük acıların yaşandığı İslam dünyasında, büyük saldırıların yaşandığı insanlık aleminde Ramazan ayı inşallah öncelikle Müslümanlara, sonra bütün insanlığa huzur ve barış getirsin. Rabbimizden tek niyazımız, tek duamız budur” dedi.‘PİDE İÇİN UZAKTAN GELENLER OLUYOR’
Pforzheim’da esnaf da Ramazan ayı heyecanını yaşıyor. Anotolya adlı fırının yöneticisi Menekşe Hanım, Ramazan pidelerinde kullandıkları haşhaşı, çörek otunu, tereyağı ve tahini Türkiye’den getirttiklerini söylüyor: “Ramazan için susamlı ekmeğimiz, özel yağlı ekmekler var. Uzun Ramazan pideleri yapıyoruz, tahinli, haşhaşlı, çörek otlu, susamlı, tereyağlı pideler yapıyoruz. İftar yaklaştığında uzak yerlerden gelerek burada pide sırasına girenler oluyor. Ramazan ayı geldi diye pidelere zam yapmadık. Müşterilerimiz de memnundur bizden çok şükür, yıllardır bu işi yapıyoruz. Her sene burada güzel bir Ramazan havası yaşıyoruz.”RAMAZAN AYINA ÖZEL GÜLLAÇ
Ramazan’da iftar sofrası hazırlamaya zamanı olmayanlar veya orucunu kalabalık bir ortamda açmak isteyenler soluğu restoranlarda alacak. Restoranlar da Ramazan’a hazır. Altın Sofra’nın Mehmet Kaya
, “Ramazan ayında çorba çeşitlerimiz, ızgara çeşitlerimiz, tatlı çeşitlerimiz var. Rezervasyonla çalışıyoruz. Masaları önceden hazırlıyoruz. Canlı ezan okutuyoruz ve en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Sadece Ramazan ayı için güllaç yapıyoruz” dedi. Kaya, iftar saatinde siparişleri yetiştirebilmek için daha fazla personelle çalışacaklarını söyledi.KEŞKE HEP RAMAZAN OLSA
Pforzheim’de pastane işleten ve aynı zamanda baklava ustası olan Bülent Çetin
, Ramazan hazırlıklarını şu sözlerle anlattı: “Ramazan geldiği zaman zaten büyük bir şenlik oluyor, iki üç hafta önceden hazırlık yapıyoruz. Kadromuzu ona göre genişletiyoruz, gece gündüz çalışıyoruz. Biliyorsunuz, insan akşama kadar oruç tuttuktan sonra büyük bir enerji almak istiyor, enerjinin başında DA baklavamız geldiği için buna mecburen hız veriyoruz. Diğer tatlı çeşitlerimiz de oluyor. Ramazan geldiği zaman işlerimiz iki üç kat artıyor, keşke hep Ramazan olsa.”