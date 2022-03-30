Pforzheim ramazana hazır

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“İFTAR programlarımız, özellikle Afrika ve değişik Müslüman ülkelerden gelen öğrenci kardeşlerimiz, Suriyeli mülteci kardeşlerimiz, Türkiye’den gelen Müslümanlar ve Alman toplumunun katılımcılarıyla birlikte tam bir bayram havasında, İslam’ın kardeşliğinin gösterildiği bir neşe havasında geçecek. Alman ve diğer komşularımıza soframız açık, isteyen bizimle iftara katılabilir.”