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‘Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası’ konferansına büyük ilgi

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#Nürnberg Başkonsolosluğu Din Hizmet Ataşeliği#Peygamber Efendimiz#AVRUPADAN HABERLER
‘Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası’ konferansına büyük ilgi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 10:38

Nürnberg Başkonsolosluğu Din Hizmet Ataşeliği ve DİTİB Kuzey Bavyera 1. Bölge derneklerinin iş birliğiyle düzenlenen ‘Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası’ konulu konferans yoğun ilgiyle karşılandı. Mevlid-i Nebi haftası ve Camiler ve Din Görevlileri haftası münasebetiyle organize edilen ‘Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası’ konulu konferans DİTİB Plärrer Camii İmam Hatibi Arif Kaya’nın Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı.

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KONFERANSIN açılış konuşmasını DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkan Yardımcısı Cemil Kimyacıoğlu yaptı. Kimyacıoğlu, Mevlid-i Nebi Haftası vesilesiyle Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.) anmak ve anlamanın önemine vurgu yaparak, programın hayırlara vesile olmasını temenni etti. Nürnberg Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan ise yaptığı konuşmada, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) sadece anılmasının yeterli olmadığını, hayatındaki güzellikleri insanlara anlatmak ve örnek almak gerektiğini belirtti. Saydan, “Bu tür programlarla sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

‘Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası’ konferansına büyük ilgi

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İDEAL BİR ÖRNEK
Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci de konferansta söz alarak, Mevlid-i Nebi Haftası’nın İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. Cebeci, Hz. Peygamber’in ahlakını anlamanın ve hayatımıza aktarmanın önemine değinerek, Türkçenin korunmasının bu mirasın aktarılmasındaki büyük rolünü vurguladı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Münih Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Tanış ise, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu yılki Mevlid-i Nebi Haftası temasının ‘Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası’ olduğunu belirtti. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hayatının, her alanda ideal bir örnek oluşturduğunu vurgulayan Tanış, şahsiyetli bir duruşun inanç, ibadet ve ahlakla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

‘Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası’ konferansına büyük ilgi

YÜKSEK MİKTARDA BAĞIŞ YAPILDI
Tanış, “Peygamber Efendimiz’in hayatı hem bireysel hem de toplumsal düzeyde insanlara yön verecek nitelikte olmuştur. Şahsiyetli bir duruşun köklü ve aktif bir iman ve bu inancı sağlamlaştıran ibadetler ve insanların birbirleriyle olan münasebetlerde merhametin saygının ön plana çıkarılması noktasında ahlakın şahsiyet inşasında önemlidir” dedi. Konferansın gerçekleştiği Nürnberg Şehzade Düğün Salonu’nun ev sahipliğini DİTİB Fürth Mevlana Camii Başkanı Refet Avcı üstlendi. Programda, Din Hizmetleri Ataşeliği bünyesinde görev yapan din görevlilerinin oluşturduğu ilahi korosu, söyledikleri ilahilerle geceye renk kattı. Çok sayıda Türk sivil toplum kuruluşların başkan ve temsilcilerin katıldığı etkinlik sonunda, zekat ve fitre kampanyasına yüksek miktarda bağış yapan hayırseverlere, DİTİB Kuzey Bavyera yöneticileri tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Program, DİTİB Neutraubling Din Görevlisi Ali Osman Gürbüz’ün yaptığı dua ile sona erdi.

Haberin Devamı

‘Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası’ konferansına büyük ilgi

‘Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası’ konferansına büyük ilgi

‘Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası’ konferansına büyük ilgi

‘Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası’ konferansına büyük ilgi

‘Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası’ konferansına büyük ilgi

‘Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası’ konferansına büyük ilgi

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#Nürnberg Başkonsolosluğu Din Hizmet Ataşeliği#Peygamber Efendimiz#AVRUPADAN HABERLER

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