Peter Whittingham’in trajik ölümü!

İngiltere’nin 2. Ligi Championship’te yer alan Cardiff’in efsane olmuş isimlerinden futbolcu Peter Whittingham, bir barın merdivenlerinden düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Başından ağır şekilde yaralanan İngiliz futbolcu, komada geçirdiği 12 günlük savaşı kazanamadı.

İki çocuk babası Peter Whittingham, 7 Mart’ta İngiltere ile Galler arasında oynanan Rugby maçını izlediği bardan çıkarken yere düştü. Acil olarak hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki eski futbolcu, Cardiff’teki Galler Üniversite Hastanesi’nde tedavi gördü.

Polis de yaptığı araştırmada cezai işlem yapılacak bir durum olmadığını kazayla sonucu bir ölüm olduğunu belirtti.

2007-2017 yıllar arasında formasını giydiği Cardiff de resmi siteden bu üzücü haberi paylaştı. “Sıcak, samimi ve olduğu yeri aydınlatan birisi” diye bahsedilen Whittingham için, “Şehrimiz ve taraftarlarımız onu tanımaktan gerçekten gururlu. Seni seviyoruz Peter, anıların daima bizimle olacak” ifadeleri yer aldı.