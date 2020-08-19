Peş peşe üç motosiklete çarptı, otomobilden inip...

DÜN akşam saatlerinde Iraklı 30 yaşındaki bir sürücü, siyah renkli Opel marka otomobiliyle Schöneberg’den otobana girdi ve peş peşe iki motosiklete çarptı. Bir süre sonra yine otobanda üçüncü motosiklete çarptı. İki olayda 3’ü ağır 6 kişiyi yaraladı. Ardından aracından inerek peş peşe tekbir getiren sürücü, otomobilinin üzerine metal bir kutu koyarak, “Yaklaşırsanız hepiniz ölürsünüz” diye tehdit etti. Olay yerine gelen polis ekipleri yakaladıkları sürücüyü Tempelhoff’daki polis merkezine götürdü. Buradaki sorgusu sürüyor. Bomba imha uzmanı ekipler de Iraklı’nın gösterdiği kutuda ve otomobilde patlayıcı olup olmadığını inceledi. İncelemeler uzun sürünce kentin Neukölln yönüne doğru akan trafik durdu ve kilometrelerce uzadı. Sürücüler uzun süre otobanda çaresizce bekledi. Yapılan incelemede ise herhangi bir patlayıcıya rastlanılmadı. BOMBA DEDİ, TORNAVİDA ÇIKTI

Metal kutuda bomba olup olmadığını anlamak için adli tıp uzmanları kutunun röntgenini çekti. Kutuda patlayıcının olmadığı anlaşılınca polis kutuyu tabancayla ateş ederek açtı. Kutudan tornavida ve benzeri malzemeler çıktı. Olay yeri inceleme ekipleri delil toplama çalışmalarını tamamlayınca otoban saatler sonra yeniden trafiğe açıldı. Polis ve savcı saldırganın dini terör örgütleriyle bağlantısından şüpheleniyor. Sorgusu devam eden saldırgan ve saldırıyla ilgili polis şimdilik bir açıklama yapmadı.

