Pes artık! Dövmemiş, öğrenci eline çarpmış...

COTTBUS’da görülen davanın ilk duruşmasında 45 yaşındaki okul müdürü Daniel B., spor derslerine de girdiği öğrencilerine şiddet uygulamakla suçlanıyor. Savcı, 20 öğrenciyi dövmekle suçladığı müdür hakkında 20 kez adam yaralamaktan iddianame hazırladı. Savcının iddianamesine göre Daniel B., öğrencilerin ensesine tokatla vurdu, kulağını çekti, tekmeledi. Duruşmada ifade veren müdür ise suçlamaları kabul etmedi.

Sadece bir suçlamayı kabul eden Daniel B., kendisini böyle savundu: “Adı geçen öğrenciyi uyardım. Peşinden gittim. O tam dönerken kafası elime çarptı. Bunun için de çok üzgünüm.” Müdürün “Elime çarptı” dediği olaydan sonra ise öğrencinin gözü morarmıştı. Özel Archime İlkokulu Müdürü Daniel B. daha önce görev yaptığı üç okuldan geçimsizlik nedeniyle ayrılmıştı. Dayak olaylarının yaşandığı okulda eğitim gören öğrencilerin büyük bölümünün de huzursuz oldukları için okullarını değiştirdikleri belirtiliyor. Duruşma 17 Şubat’a ertelendi.