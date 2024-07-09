Perde arkasındaki soru: ‘Neden Tiyatro?’!

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12 Temmuz akşamı saat 19.00’da başlayacak bu özel etkinliğe Londra’nın Hackney semtinde Stoke Newington’ın gözde müzik ve sanat mekânı DB Music, ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz haftalarda Tower Theatre’da düzenlenen Mevsimlik Oyuncular Tiyatro Haftası’nın yankıları sürerken, bu etkinlikte tiyatroya dair derinlemesine bir tartışma gerçekleştirilecek. Tiyatro sanatının büyüleyici dünyasını keşfetmek isteyen herkes, bu söyleşiyle tiyatronun neden bu kadar özel olduğunu ve her performansın ardındaki anlamları sorgulayacak.

BİRLİKTE YANIT ARANACAK

Söyleşinin konusu olan ‘Neden Tiyatro?’, sanatseverleri tiyatronun kendini sürekli yenileyen ve dönüştüren doğasını anlamaya davet ediyor. Her seferinde farklı yanıtlar bulduğumuz bu soruya birlikte yanıt aramak ve tiyatronun büyüsüne kapılmak için bu etkinlik kaçırılmamalı. DB Music, bu özel buluşma için kapılarını 12 Temmuz’da açacak. Etkinlik, hem tiyatroseverler hem de bu sanat dalına ilgi duyan herkes için unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

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