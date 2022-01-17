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Perakendecilerden hükümete çağrı: ‘2G Plus’ı kaldırın’

#Almanya#Perakendecilerden Hükümete Çağrı: ‘2G Plus’I Kaldırın’#AVRUPADAN HABERLER
Perakendecilerden hükümete çağrı: ‘2G Plus’ı kaldırın’

Almanya Perakende Ticaretçiler Birliği (HDE), hükümete çağrı yaparak ‘2G Plus’ kuralının yumuşatılmasını istedi. İki doz aşı olanların test ibraz ederek girebildiği dükkân ve mağazalarda çalışanların zaman zaman müşterilerle ciddi sıkıntı yaşadığı belirten Birlik Genel Müdürü Stefan Genth, perakende ticaretin ciro kaybının yanı sıra çalışanların hakarete uğradığını, üzerlerine tükürüldüğünü, ayrıca agresif fiziksel saldırıya uğradıklarını kaydetti.

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ÇALIŞANLARA saygısızca davranan müşterilere karşı net sınırların belirlenmesi gerektiğini söyleyen Genth, perakendecilerin maske zorunluluğu ve 2G kuralı kontrolü ile devletin görevini üstlendiğini belirtirken, “Bu kalıcı hale gelmemeli. Şirketler için çok büyük bir zorlama” dedi. Perakendecilerin, aylardır salgınla mücadelede üzerine düşeni yaptığını kaydeden Genth, t-online sitesine yaptığı açıklamada, “Ancak devlet, uzun vadede sektörü denetim görevleriyle baş başa bırakmamalı ve çözülmemiş toplumsal çatışmaları ticaret şirketlerine ve yerel personele aktarmamalı” dedi. Hükümete çağrı yaprak, dükkân ve mağazalara girerken uygulanan ‘2G Plus’ kuralının yumuşatılmasını isteyen Genth, mağaza çalışanlarının aşı veya test kontrolü yapmamasını isterken toplu taşımayı örnek verdi. Toplu taşıma araçlarında tren, metro veya otobüse binerken nasıl kontrol yapılmıyorsa, aynı şekilde alışveriş dükkanlarına da kontrol yapılmadan girilmesini ve kontrollerin örnekleme usulüyle yapılması istendi. Genth ayrıca, aşı zorunluluğundan yana olduğunu ifade etti.

Perakendecilerden hükümete çağrı: ‘2G Plus’ı kaldırın’

‘2G Plus’ kuralının en çok etkilediği sektörlerden biri de gastronomi oldu. Sektör çalışanları yakında iflasların başlayabileceği uyarısında bulunurken, bunun da birçok çalışanın iş yerlerini kaybedeceği anlamına geleceği ifade edildi.

 

 

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