Perakendeciler yılbaşı öncesi iyimser

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ALMAN Perakendeciler Birliği’nin (HDE) açıkladığı ‘Tüketim Barometresi’ de yılbaşı öncesi pozitif bir sinyal veriyor. Barometre, aralık ayında üst üste ikinci kez artış gösterdi. HDE açıklamasında, “Yılbaşı satışları için bu pozitif hareket önemli bir sinyal” denildi. Ancak tüketicilerin harcamada hâlâ temkinli davrandığı ve özel tüketimde belirgin bir toparlanmanın henüz beklenmediği vurgulandı. Tüketicilerin yılbaşı hediyelerine ayırdığı bütçe, son beş yıl içinde ilk kez arttı. ‘EY’ danışmanlık şirketinin yaptığı araştırmaya göre, tüketiciler bu yıl hediyeler için ortalama 265 Euro harcamayı planlıyor. Bu rakam, geçen yıla göre 15 Euro daha fazla. Buna rağmen bu bütçe, 2019 ve 2020’deki 281 Euro’luk rekor seviyelerin gerisinde kalıyor. Araştırma, yüksek enflasyonun etkisinin çıkarılması durumunda yılbaşı bütçesindeki düşüşün daha belirgin olduğunu ortaya koyuyor.

