Perakendeciler yılbaşı öncesi iyimser

BERLİN / Fotoğraf: dpa
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 11:29
Almanya’da büyük durgunluk yaşayan perakende sektörü yaklaşan yılbaşı döneminde bir canlanma bekliyor ancak yine de temkinli. Uzmanlar ise tüketicilerin fiyat artışlarına hazırlıklı olması gerektiğini söylüyor.
ALMAN Perakendeciler Birliği’nin (HDE) açıkladığı ‘Tüketim Barometresi’ de yılbaşı öncesi pozitif bir sinyal veriyor. Barometre, aralık ayında üst üste ikinci kez artış gösterdi. HDE açıklamasında, “Yılbaşı satışları için bu pozitif hareket önemli bir sinyal” denildi. Ancak tüketicilerin harcamada hâlâ temkinli davrandığı ve özel tüketimde belirgin bir toparlanmanın henüz beklenmediği vurgulandı. Tüketicilerin yılbaşı hediyelerine ayırdığı bütçe, son beş yıl içinde ilk kez arttı. ‘EY’ danışmanlık şirketinin yaptığı araştırmaya göre, tüketiciler bu yıl hediyeler için ortalama 265 Euro harcamayı planlıyor. Bu rakam, geçen yıla göre 15 Euro daha fazla. Buna rağmen bu bütçe, 2019 ve 2020’deki 281 Euro’luk rekor seviyelerin gerisinde kalıyor. Araştırma, yüksek enflasyonun etkisinin çıkarılması durumunda yılbaşı bütçesindeki düşüşün daha belirgin olduğunu ortaya koyuyor.GIDA FİYATLARI ARTACAK
Öte yandan, Almanya
’da ekonomi alanında çalışmalar yürüten ifo Enstitüsü’nün açıkladığı verilere göre, Alman perakende sektöründeki iş ortamı endeksi, -25.2 puandan -22.1 puana yükseldi. Bu, sektörde üst üste ikinci iyileşme olarak kaydedildi. ifo uzmanı Patrick Höppner, “Zor koşullara rağmen perakendeciler yılbaşı dönemi için daha umutlu” dedi. Höppner, önümüzdeki aylarda özellikle gıda ve mobilya ürünlerinde fiyat artışlarının yaşanabileceğini belirtti. “Tüketiciler aynı ürün için daha fazla ödeme yapmak zorunda kalabilir” diyen Höppner, otomobil ve elektronik ürünlerinde fiyat artışlarının daha seyrek olacağını, bisikletlerin ise ucuzlayabileceğini ifade etti.