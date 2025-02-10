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Pera Stage’den Münih Başkonsolosluğu’na ziyaret!

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#ALMANYA#Tiyatro#AVRUPADAN HABERLER
Pera Stage’den Münih Başkonsolosluğu’na ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 10:12

Pera Stage Tiyatro Organizasyon Şirketi’nin kurucuları Erkan Taşkıran ve Sanem Çetin, Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan’ı ziyaret ederek, 10 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 19.30’da Gasteig HP8, Saal X’de sahnelenecek olan ‘Uykusuz Rüya, Salim’ adlı oyunlarına davet etti.

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ZİYARET sırasında konuşan Başkonsolos Süalp Erdoğan, Türk tiyatrosunun Münih ve çevresindeki temsilinin önemine değinerek şu ifadeleri kullandı: “Başta Münih olmak üzere görev bölgemizde Türk tiyatrosunun bayrak göstermesi yönünde başarılı çalışmalarda bulunan Pera Stage Tiyatro Organizasyon şirketi kurucuları Sayın Erkan Taşkıran ve Sayın Sanem Çetin, Başkonsolosluğumuza nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır. Görüşmemizde, kıymetli sanatçılarımızın Münih’teki toplumumuzla daha sık buluşması amacıyla önümüzdeki dönemde yapılacak planlamalar ve Başkonsolosluğumuzla ilişkilerin güçlendirilmesi konularını ele aldık.” Başarılı sanatçılara teşekkürlerini sunan Erdoğan, “10 Şubat 2025 tarihinde sahne alacak olan ‘Uykusuz Rüya, Salim’ oyunu için kendilerine başarı dileklerimizi iletiriz. Nazik ziyaretleri ve yapıcı diyalogları için teşekkür ederiz” diye konuştu.

Pera Stage’den Münih Başkonsolosluğu’na ziyaret


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#ALMANYA#Tiyatro#AVRUPADAN HABERLER

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