Pencereden polislere ateş edince...

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Darmstadt Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 08.30’a doğru ihbar üzerine emniyet görevlileri kentin Waldkolonie kesimindeki Kölner Caddesi’nde bir konuta gitti. Polisin konuta girmesine izin vermeyen kişi açık pencereden elindeki silahı göstererek önce ateş edeceğini söyledi, sonra da dediğini yapıp ateş etti. Bunun üzerine polislerden biri silahını çekerek pencerenin önünde duran kişiyi vurdu. Ağır yaralanan şahıs kısa bir süre sonra olay yerinde yaşamını kaybetti. Yan binada oturan bir kadın, “Son dönemlerde biraz garip halleri vardı. Kendi kendine bağırıp çağırmaya başlamıştı. Ama böyle silah çekeceği hiç aklımıza gelmezdi” dedi. Hessen Eyalet Kriminal Dairesi (HLKA) olayla ilgili soruşturma başlattı.