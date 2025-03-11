×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Pencereden polislere ateş edince...

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Cinayet#AVRUPADAN HABERLER
Pencereden polislere ateş edince...
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 17:14

Almanya’nın Darmstadt kentinde polis, pencereden silah gösterip tehdit eden ve sonra da silah çeken 61 yaşında bir erkeği ateş ederek öldürdü.

Haberin Devamı

Darmstadt Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 08.30’a doğru ihbar üzerine emniyet görevlileri kentin Waldkolonie kesimindeki Kölner Caddesi’nde bir konuta gitti. Polisin konuta girmesine izin vermeyen kişi açık pencereden elindeki silahı göstererek önce ateş edeceğini söyledi, sonra da dediğini yapıp ateş etti. Bunun üzerine polislerden biri silahını çekerek pencerenin önünde duran kişiyi vurdu. Ağır yaralanan şahıs kısa bir süre sonra olay yerinde yaşamını kaybetti. Yan binada oturan bir kadın, “Son dönemlerde biraz garip halleri vardı. Kendi kendine bağırıp çağırmaya başlamıştı. Ama böyle silah çekeceği hiç aklımıza gelmezdi” dedi. Hessen Eyalet Kriminal Dairesi (HLKA) olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Cinayet#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!