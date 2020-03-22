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Avrupa
Haber Giriş: 22.03.2020 - 13:35,Son Güncelleme:/

Pele: 'Hepsinden daha iyiyim çünkü...'

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Pele: 'Hepsinden daha iyiyim çünkü...'
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Brezilyalı futbol efsanesi Pele, günümüzde en iyi futbolcunun Cristiano Ronaldo olduğunu belirtirken kendine de parantez açtı.

Kariyeri boyunca üç kez Dünya Kupası kazanan Brezilyalı efsane Pele, katıldığı bir YouTube programında konuştu. 79 yaşındaki Pele, Cristiano Ronaldo'yu överken, ''Günümüzün en iyisi bana göre Cristiano Ronaldo fakat Lionel Messi'yi de unutmamak lazım'' dedi. Futbol tarihinin en iyi isimlerinden biri olarak gösterilen Pele, kendisiyle ilgili de yöneltilen bir soruyu yanıtladı. Pele, en iyi futbolcu konusunda, ''Cevabı çok zor bir
soru. Zico, Ronaldinho, Ronaldo unutulmaz futbolculardı. Avrupa'da Beckenbauer, Cruyff gibi oyuncular vardı. Ancak bence en iyisi Pele'ydi. Neden? Çünkü herkes benimle kıyaslanıyor. Bu benim hatam değil'' dedi.

Pele ülkesi Brezilya formasıyla 1958, 1962 ve 1970 yıllarında Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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