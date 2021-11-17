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Pek de sakin bir emeklilik geçirmeyecek

#Angela Merkel#Eva Christiansen#AVRUPADAN HABERLER
Pek de sakin bir emeklilik geçirmeyecek

Başbakan Angela Merkel, görev süresi dolduktan sonra yanında çalışması için Federal Meclis’e yaptığı başvuruyla 9 personel talep etti. 2019’da kabul edilen bütçe planına göre eski başbakanlara en fazla beş personel görevlendirilmesi yer alırken, Merkel’in talebi onaylandı.

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YENİ hükmet kurulur kurulmaz 16 yıllık başbakanlık dönemi sona erecek olan Angela Merkel’in, emeklilik döneminde ne yapacağı en merak edilen konulardan biri oldu. Özel hayatıyla ilgili pek konuşmamasıyla bilinen ve detaylı bilgi vermekten kaçınan Merkel, katıldığı söyleşilerde bu yönde kendisine yönetilen soruları genelde kaçamak cevaplar vererek geçiştirdi. Son olarak bir söyleşide, emekliye ayrıldıktan sonra, daha çok okuyacağını ve gözleri yorulunca da uyuyacağını belirten Merkel, “Sonrasına da bakarız” demişti. Ancak Merkel’in Federal Meclis’e yaptığı başvuru, pek de öyle sakin bir hayat geçirmeyeceği yorumlarına neden oldu. Merkel’in, iki özel kalem, iki danışman, iki sekreter ve bir büro çalışanı ile iki şoför istediği belirtildi. Toplam 9 personel talebinde bulunan Merkel’in, emekliliğinde hiç de öyle sakin bir hayat geçirmeyeceği ve aktif olarak çalışacağı spekülasyonları yapıldı.

KOMİSYON TALEBİNİ ONAYLADI
Merkel’in özellikle uluslararası alanda da aktif olması bekleniyor. Bild gazetesi, Başbakan Merkel’in ulusal ve uluslararası toplantılarda konuşmacı olarak çok sayıda davet alacağını, bunun için bile birden fazla sekretere ihtiyaç duyulduğunu yazdı. Eski ABD başkanları Obama ve Clinton’un konuşma başına 350 bin dolar kazandıkları tahmin ediliyor. Merkel’in yanında çalışacak personeline ise B6 ücret tarifesinden ödeme yapılacağı ve her bir çalışanın yaklaşık aylık 10 bin 500 euro maaş alacağı belirtildi. Emeklilik döneminde yanına, şimdiki ofis yöneticisi Beate Baumann ile konuşma metinlerini yazan Eva Christiansen’i alması beklenen Merkel’in, daha fazla personel talebi ise 2019’daki yılındaki bütçe kararıyla çelişiyor. 2019’da kabul edilen bütçe planına göre eski başbakanlara en fazla beş personel görevlendirilmesi yer alıyor. Federal Meclis Ana Komisyonu, önceki gün Merkel’in daha fazla personel talebini onayladı.

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