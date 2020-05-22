AfD’ye üyelik başvurusu yaptı

SOSYAL medya hesabı Facebook üzerinden kısa bir açıklama yapan Lutz Bachmann AfD’ye üyelik başvurusuyla ilgili şu mesajı paylaştı: “Eğer gerekirse PEGİDA başkanlığından istifa ederim, bunu yaparım. Ve gelecekte misafir konuşmacı olarak çıkar konuşurum. Bu benim hakkım” dedi. Bachmann, İslam ve göçmen karşıtı aşırı sağcı AfD’yi ‘Demokrasinin temeli’ olarak değerlendirdi. Bachmann, AfD yönetiminin partinin Brandenburg Eyalet Meclis Grup Başkanı ve eyalet teşkilatı eski başkanı 47 yaşındaki Andreas Kallwitz’in partiden atılmasını eleştirmiş, parti lideri Jörg Meuthen’ı hain olmakla suçlamıştı.

Uyuşturucu satmakta, adam yaralama ve ehliyetsiz araç kullanma suçları işleyen, bir süre de hapse giren 47 yaşındaki Bachmann, AfD içinde aşırı sağcıların elini güçlendirmek için parti üyeliği başvurusu yaptı.