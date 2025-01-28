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Peçeyle araç kullanmaya mahkemeden ret

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#Almanya#Peçe#AVRUPADAN HABERLER
Peçeyle araç kullanmaya mahkemeden ret
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 14:52

Berlin İdare Mahkemesi, bir kadının sadece gözlerinin göründüğü peçeyle otomobil kullanmak için istisna talebini reddetti.

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ALMANYA’NIN başkenti Berlin’de yaşayan bir Müslüman kadın, sadece gözlerinin göründüğü peçeyle araç kullanmak için Berlin eyaletinin trafik dairesine başvuruda bulundu. Başvurusu kabul edilmeyen kadın ‘din özgürlüğünü’ gerekçe göstererek bu kez konuyu Berlin İdare Mahkemesi’ne taşıdı. Kadının talebini reddeden mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Açıklamada, yüzün kapatılmasının yasaklanmasının trafikte kişinin kimliğinin tespit edilmesini ve trafik kurallarının ihlallerinin etkili bir şekilde kovuşturulmasını sağladığı, ayrıca üçüncü kişilere zarar verilmesinden koruduğu aktarıldı. Kadının, kendisine istisna getirilmesini peçeye ‘tahrip edilemeyen’ bir QR kodu yerleştirme şartına bağlama önerisinin de mahkeme tarafından uygun bulunmadığı belirtilen açıklamada, peçe giyen kişinin gerçekten QR kodunun oluşturulduğu kişi olduğunu garanti etmenin mümkün olmadığına dikkat çekildi. Mahkemeden yapılan açıklamada, anayasa ile korunan din özgürlüğü kapsamında araç sürerken yüzün kapatılması için istisna talep edilemeyeceği vurgulandı. Kararın, Berlin-Brandenburg Yüksek İdare Mahkemesi’ne temyize götürülebileceği kaydedildi.

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#Almanya#Peçe#AVRUPADAN HABERLER

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