Pazartesiye kadar iyi bir teklif gelmezse...

GDL Başkanı Claus Weselsky, “Pazarlık edilebilir bir teklif önümüzdeki hafta başında bize sunulmazsa, GDL olarak pazartesi günü bir sonraki grev için hazırlanmaya başlayacağız. Deutsche Bahn’a son grevden sonra düşünmesi için biraz zaman verdik. Ancak bana öyle geliyor ki, DB Yönetim Kurulu’nun bunu düşünmesi biraz zaman alıyor” dedi. Ancak DB’nin hafta sonu sunulmak üzere yeni bir teklif üzerinde çalıştığı belirtildi. İçerik hakkında bilgi verilmezken, her iki tarafın teklifini de birbirine yakınlaştıracak bir öneri olacağı kaydedildi. DB sözcüsü, “Yolcularımızın çıkarları için acil bir şekilde ortak bir noktada buluşmamız gerekiyor” dedi. Sendika şu ana kadar 3 kez grev çağrısında bulunmuştu. GDL, çalışanları için bu yıl başlamak üzere iki kademede yüzde 3.2 oranında zam ve 600 euro korona yardımı talep ediyor. Demiryolları ise gelecek yıldan itibaren başlamak üzere zammın 2024’e kadar yayılmasını öneriyor.