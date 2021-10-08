Pazartesiden itibaren testler ücretli

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Altın için kritik gün Yüksek hareketlilik yaşanabilirAltın için kritik gün! 'Yüksek hareketlilik yaşanabilir'#Altın Fiyatları
Ve sonunda COVID-19a karşı ilk ilaç Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracakVe sonunda COVID-19'a karşı ilk ilaç! 'Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracak'#Koronavirüs
Lewis Hamiltonın cezası resmen açıklandı Rekorun ardından...Lewis Hamilton'ın cezası resmen açıklandı! Rekorun ardından...#Formula 1
Erdoğan müjdeyi verdi: Tasarımı tamamlandı, üretimine başlıyoruzErdoğan müjdeyi verdi: Tasarımı tamamlandı, üretimine başlıyoruz#12. Ulaştırma Ve Haberleşme Şurası
Emniyet ve MİTten ortak operasyon Lazer tertibatlı tabanca ele geçirildiEmniyet ve MİT'ten ortak operasyon! Lazer tertibatlı tabanca ele geçirildi#MIT
Türkiyede bir ilk yaşandı Satışlarda önemli gelişmeTürkiye'de bir ilk yaşandı! Satışlarda önemli gelişme#SUV
Teklif mektubu iletildi Türkiyeden flaş F-16 hamlesiTeklif mektubu iletildi! Türkiye'den flaş F-16 hamlesi#F-16
Uzayda yaşamın sırrı burada diyerek paylaştılar'Uzayda yaşamın sırrı burada' diyerek paylaştılar #Salda Gölü
Dünyanın en havalı semtleri açıklandı Listede Türkiyeden bir yer var...Dünyanın en havalı semtleri açıklandı! Listede Türkiye'den bir yer var...#En Havalı Semtler
Türkiye günlerce Leyla Aydemir cinayetini konuşmuştu Mahkemede gergin anlarTürkiye günlerce Leyla Aydemir cinayetini konuşmuştu! Mahkemede gergin anlar#Leyla Aydemir
Koronavirüsle beraber yayılacak 60 bin kişi ölebilir...Koronavirüsle beraber yayılacak! 60 bin kişi ölebilir...#Grip
Parayı önden alıyoruz... Yok artık'Parayı önden alıyoruz...' Yok artık!#Büyücülük
104 yıl sonra ilk düğünle ilgili şaşırtan gerçek: Gelin, ucuza kaçmış104 yıl sonra ilk düğünle ilgili şaşırtan gerçek: Gelin, ucuza kaçmış! #Kraliyet Gelinlikleri
Ayrılığının nedeni yıllar sonra ortaya çıktıAyrılığının nedeni yıllar sonra ortaya çıktı!#Kerem Bursin
Muslera ile Falcao yenişemedi, Valencia iki golle tarihe geçtiMuslera ile Falcao yenişemedi, Valencia iki golle tarihe geçti!#2022 Dünya Kupası
HABERLERAvrupa Haberleri

Pazartesiden itibaren testler ücretli

#Almanya#Koronavirüs Salgını#Korona Testleri
Pazartesiden itibaren testler ücretli

Almanya’da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşı yaptırmayanlar için zor dönemler başlıyor. Pazartesi gününden itibaren hızlı korona testleri ücretli olacak.

Haberin Devamı

KAPALI mekânlara girişte ‘3G’ kuralı uygulanıyor. Yani aşı yaptıranlar, enfeksiyon geçirip iyileşenler ve sadece negatif test ibraz edenler restoran, kafe, sinema ve tiyatro gibi kapalı mekânlara alınıyor. Ağustos ayında Federal Sağlık Bakanlığı testlerin ücretli olması yönünde karar almıştı. Ancak bazı yaş grupları için geçiş süresi uygulanacak. Buna göre 12-17 yaş arasındaki çocuklar ile hamilelere haftada bir kez testler ücretsiz olacak. Almanya Daimi Aşı Komisyonu (STİKO), her iki gruba da aşı tavsiye kararını geç aldığı için bu durumdakilerin iki aşıyı da yaptırmalarının zaman alacağı ve bu nedenle geçiş süreci uygulanacağı belirtildi. 12 yaş altı çocuklar ile hastalıkları nedeniyle aşı yaptıramayacak olanlara ise testler ücretsiz olmaya devam edecek. Ayrıca enfeksiyon kaptığı için karantinaya girenler de karantina bitiminde yaptıracakları testler için bir defaya mahsus ücret ödemeyecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Koronavirüs Salgını#Korona Testleri