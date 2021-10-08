Pazartesiden itibaren testler ücretli

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KAPALI mekânlara girişte ‘3G’ kuralı uygulanıyor. Yani aşı yaptıranlar, enfeksiyon geçirip iyileşenler ve sadece negatif test ibraz edenler restoran, kafe, sinema ve tiyatro gibi kapalı mekânlara alınıyor. Ağustos ayında Federal Sağlık Bakanlığı testlerin ücretli olması yönünde karar almıştı. Ancak bazı yaş grupları için geçiş süresi uygulanacak. Buna göre 12-17 yaş arasındaki çocuklar ile hamilelere haftada bir kez testler ücretsiz olacak. Almanya Daimi Aşı Komisyonu (STİKO), her iki gruba da aşı tavsiye kararını geç aldığı için bu durumdakilerin iki aşıyı da yaptırmalarının zaman alacağı ve bu nedenle geçiş süreci uygulanacağı belirtildi. 12 yaş altı çocuklar ile hastalıkları nedeniyle aşı yaptıramayacak olanlara ise testler ücretsiz olmaya devam edecek. Ayrıca enfeksiyon kaptığı için karantinaya girenler de karantina bitiminde yaptıracakları testler için bir defaya mahsus ücret ödemeyecek.