Pazartesi açılmıştı, bugün kapandı!

ALMANYA’da okullarda düzenli ders tartışması sürerken, okulların ilk açıldığı Mecklenburg Vorpommern Eyaleti’nde iki okul kapandı. Eyalette okullar düzenli ders planıyla pazartesi günü açılmıştı. Sendikalar ve öğretmenler birliği okullarda tam ders planına karşı çıkmıştı. Mecklenburg Vorpommern Eyaleti’ndeki Ludwigslust kentinde Goethe Gymnasium Lisesi bir öğretmende korona vakası çıkması üzerine kapandı. Lisenin perşembe gününe kadar kapalı kalacağı açıklandı.

Rostock ilçesinde Ostsee İlkokulu Graal Müritz iki haftalığına kapandı. Bir öğrencide koronavirüs çıktığı bildirildi. Öğrenci ve sınıf arkadaşları karantinaya alındı.