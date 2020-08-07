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Haber Giriş: 07.08.2020 - 13:58,Son Güncelleme:

Pazartesi açılmıştı, bugün kapandı!

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Pazartesi açılmıştı, bugün kapandı!
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Almanya’nın Mecklenburg Vorpommern Eyaleti’nde okullar pazartesi günü açıldı. Ama iki okul koronavirüs vakası sonucu kapandı.

ALMANYA’da okullarda düzenli ders tartışması sürerken, okulların ilk açıldığı Mecklenburg Vorpommern Eyaleti’nde iki okul kapandı. Eyalette okullar düzenli ders planıyla pazartesi günü açılmıştı. Sendikalar ve öğretmenler birliği okullarda tam ders planına karşı çıkmıştı. Mecklenburg Vorpommern Eyaleti’ndeki Ludwigslust kentinde Goethe Gymnasium Lisesi bir öğretmende korona vakası çıkması üzerine kapandı. Lisenin perşembe gününe kadar kapalı kalacağı açıklandı.

Pazartesi açılmıştı, bugün kapandı

Rostock ilçesinde Ostsee İlkokulu Graal Müritz iki haftalığına kapandı. Bir öğrencide koronavirüs çıktığı bildirildi. Öğrenci ve sınıf arkadaşları karantinaya alındı.

 

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