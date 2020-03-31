Pazarda olsa hemen yapacaklar!

AVUSTURYA’nın korona salgınına karşı alışveriş yaparken süpermarketlerde maske taşıma zorunluluğu getirmesi Almanya’yı da hareketlendirdi. Almanya’da siyasi yetkililer süpermarketlerde maske taşınması mecburiyetini tartışmaya başladı. Ancak Almanya’da pazarda maske bulunmadığı için uygulamanın hemen zorunlu olması istenmiyor. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Avusturya’daki maskenin tıbbi koruma maskesi olmadığını, sadece ağız ve burnu koruduğunu söyledi.





MASKELERİNİZİ KENDİNİZ YAPIN!

Korona vakaları ve ölümlerin en yüksek olduğu eyaletlerden Baden Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann, hemen maske mecburiyeti getirilmesine gerek olmadığını, herkesin kendi eliyle yaptığı maske taşımasını tavsiye etti. SPD sağlık politikaları sözcüsü Karl Lauterbach tıbbi açıdan maskenin yararlı olduğunu savundu. Almanya’da hükümet 20 milyon maske tedarik etti. Maskeler eyaletlere ve tabipler odalarına dağıtıldı.