Pazar yoğun geçti, gözler yarında

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ALMANYA’da yeni hükümeti belirlemelerine kesin gözüyle bakılan Yeşiller ile Hür Demokrat Parti (FDP), seçimlerden sonra ön görüşmeleri sürdürmek için ikinci kez bir araya geldi. Pazar günü öğleden sonra yapılan görüşmelere her iki tarafın da genel başkanlarının yanı sıra partilerin üst yönetimleri de katıldı. Görüşmelerde, iki partinin ortak yönleriyle programlarında yer alan farklı hedefleri ve ortak noktada buluşma imkanları üzerinde duruldu. Ancak her iki taraf da görüşmelerin içeriği konusunda, “Kendi aramızda kalmasını kararlaştırdık” gerekçesiyle açıklama yapmadı. Fakat hedefin Almanya’yı ileri götürecek bir ‘iklim hükümeti’ ve ‘reform hükümeti’ kurulması için tüm imkanların kullanılacağı vurgulandı.





SPD İLE BULUŞMA

FDP ile Yeşiller kendi aralarındaki görüşmenin ardından ayrı ayrı olası ‘trafik lambası koalisyonu’ (kırmızı-sarı-yeşil) oluşturmayı planladıkları Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile bir araya geldi. SPD’den başbakan adayı Olaf Scholz ve partinin Eş Genel Başkanları Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans, Genel Sekreteri Lars Klingbeil, Federal Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich ile Rheinland-Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer’in katıldığı görüşmede, daha ziyade pandemi sonrası ekonomik alanda sıkınların aşılması için uygulanması gereken politika ve ortak hedefler üzerinde durulduğu açıklandı. Ancak hangi konularda görüş birliğine varıldığı veya görüş ayrılığı yaşandığı hakkında açıklamalarda bulunulmadı. FDP Genel Sekreteri Volker Wissing, görüşlerden sonra düzenlenen basın toplantısında SPD ile bazı alanlarda ciddi görüş ayrılıkları olduğunu gizlemedi. Ama hedefin bir ‘reform hükümeti’ oluşturmak olduğunun altını çizerken, görüşmelerin sürdürüleceğini söyledi. SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil ise FDP ile görüşmelerin olumlu geçtiğini söylemekle yetindi.





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İYİ BİR GÖRÜŞME

Pazar günü FDP’den sonra SPD ile Yeşiller de bir araya geldi. Her iki tarafın da üst yöneticilerinin katıldığı toplantıda, ileriye dönük hedefler ve ortak noktalar üzerinde duruldu. Ancak iki saat süren görüşmelerin içeriği konusunda açıklama yapılmadı. SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, “Ülkenin büyük konuları hakkında görüş alışverişinde bulunduk” derken, “Yapıcı ve iyi bir görüşmeydi” açıklamasında bulundu. Yeşiller Eş Başkanı ve partinin başbakan adayı Annalena Baerbock da, “Dijitalleşme ve iklim korunması gibi günümüzün en önemli konularıyla ilgili görüşmelerde bulunduk” demekle yetindi.

FDP-CDU/CSU GÖRÜŞMESİ

FDP pazar günü akşamı CDU/CSU ile de bir araya geldi. Muhafazakâr kanadın başbakan adayı olan CDU Genel Başkanı ve Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet ile CSU Lideri ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’in de hazır bulunduğu görüşmelerde, olası bir ‘Jamaika koalisyonu’ (siyah-yeşil-sarı) oluşturulması gündeme geldi. Ancak diğer görüşmelerde olduğu gibi içerik konusunda açıklama yapılmadı. FDP Genel Sekreteri Volker Wissing, programlarında CDU/CSU ile daha fazla ortak yönlerinin olduğunu hatırlatmakla yetindi. FDP Genel Başkanı Christian Lindner ise CDU ile ‘kardeş parti’ CSU arasında yaşanan sürtüşmelere dikkati çekerken, “Muhafazakâr kanat önce ülkeyi yönetmeye hazır olup olmadığına açıklık kazandırmalı” dedi.

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GÖZLER YEŞİLLER-CDU/CSU GÖRÜŞMESİNDE

Tercihlerinin ‘Trafik lambası koalisyonu’ olduğunu daha seçim akşamı ilan eden Yeşiller, salı günü CDU/CSU ile bir araya gelecek. Bu görüşmede, CDU/CSU’nun başbakan adayı Armin Laschet’in oluşturmayı umduğu ‘Jamaika koalisyonu’nu ele alınacak. Yeşiller’in tutumuna göre önümüzdeki hafta ve aylarda sürdürülecek diğer görüşmeler de bu toplantıdan sonra biraz daha şekillenecek.