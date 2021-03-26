Pazar günü Hessen’de ikinci tur seçimleri var

BELEDİYE meclisleri gibi yerel yönetim birimleri için gerçekleştirilen seçimlerden farklı olarak başkanlığa aday olan politikacının üyesi olduğu partinin yanı sıra, çoğu zaman kişisel özellikleri ve tanınmışlığı da önemli bir rol oynadığı için, aynı gün yapılan yerel seçimlerde büyük oy patlaması yapan Yeşiller, başkanlık seçimlerinde benzer başarıyı gösteremedi. Örneğin Frankfurt yakınlarındaki Oberursel kentindeki yerel seçimde çoğunluğu alan Yeşiller’in belediye başkan adayı, aynı seçimde büyük oy kaybına uğrayan sosyal demokrat aday Antje Runge’nin gerisinde kalarak, 3’üncü oldu ve başkanlık yarışını kaybetti.

ANTJE RUNGE KARŞI CARSTEN TRUMPP YARIŞACAK

Seçim kampanyasında kentte yaşayan göçmen toplumlarına daha etkin ulaşabilmek hedefiyle Almancanın yanı sıra 11 dilde seçim bültenleri yayınlayarak dikkat çeken Antje Runge, pazar günkü seçimde, ismi bir harf fazlalığıyla eski ABD Başkanı’nı çağrıştıran CDU adayı Carsten Trumpp’la yarışacak. İlk turdaki adaylar arasında en çok oy alan ilk ikisi arasındaki eçimlerin gerçekleştirileceği kentler ve ikinci kez seçmen karşısına çıkacak adaylar şöyle:

Marburg: Thomas Spies (SPD) ve Nadine Bernhausen (Yeşiller)

Wetzlar: Manfred Wagner (SPD) ve Michael Hundertmark (CDU)

Oberursel: Carsten Trumpp (CDU) ve Antje Runge (SPD)

Dietzenbach: Dieter Lang (SPD) ve Jürgen Rogg (Bağımsız)

Friedrichsdorf: Katja Gehrmann (CDU) ve Lars Keitel (Yeşiller)

Glashütten: Thomas Ciesielski (CDU) ve Brigitte Bannenberg (Bağımsız)

Kelkheim: Albrecht Kündiger (UKW) ve Dirk Hofmann (CDU)

Limburg: Stefan Laux (Bağımsız) ve Marius Hahn (Bağımsız)

Siegbach: Denis Heinrich (Bağımsız) ve Maik Trumpfheller (Bağımsız)



MICHELSTADT’TA 11 NİSAN’DA

Bu kentlerden Marburg ve Wetzlar, büyükşehir belediyesi statüsünde olduğu için seçilecek başkanlar da büyükşehir belediye başkanı sıfatını taşıyacak. İkinci tura kalan kentlerden Michelstadt’taki seçim ise 11 Nisan’da gerçekleştirilecek. İki hafta önce Hessen eyaletinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde, çeşitli büyüklerdeki 420 yerleşim birimindeki yerel yönetim meclislerinin üyeleri seçilirken, 38 kent ve kasabada da buna paralel olarak belediye başkan seçimleri gerçekleştirilmişti.



EYALET ÇAPINDA CDU BİRİNCİ PARTİ

Eyalet İstatistik Dairesi’nin partilerin aldıkları oy oranlarına göre yaptığı ağırlıklı değerlendirmeye göre CDU, eyalet çapında yüzde 28.2 oy oranıyla birinci parti olarak konumunu korudu. Bir önceki seçime göre toplam oy kaybı yüzde 0.7 civarında. Onu yüzde 23.3’le SPD takip ediyor. Sosyal demokratların eyalet çapındaki oy kaybı yüzde 5.2. Oylarını yüzde 8.1 oranında artıran Yeşiller ise yüzde 19.4 ile üçüncü parti. Aşırı sağcı AfD’nin oyları yüzde 8.1’e kadar gerilerken (kayıpları yüzde 3.8), liberal parti FDP (yüzde 6.6) ve Sol Parti’nin (yüzde 4.1) oyları ise çok küçük oranda da olsa artış gösterdi.

VOLT 4 TEMSİLCİ SOKTU

Seçimlere katılan küçük parti ve seçmen grupları arasında kendi çaplarında başarılı olanlar da bulunuyor. Örneğin Avrupa Birliği’nin güçlendirilmesini hedefleyen parti Volt, Frankfurt İl Genel Meclisi’ne dört temsilcisini sokarak, kent yönetimi için oluşturulacak koalisyon görüşmelerine katılma şansını yakaladı. BIG (Yenilik ve Adalet Birliği Partisi) partisi de seçime katıldığı her üç kente de (Frankfurt, Wiesbaden ve Offenbach) belediye meclislerine birer temsilcisini sokmayı başardı.