Paul Ehrlich Ödülü Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e!

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AYNI zamanda Almanya aşı araştırma enstitüsüne adı verilen ünlü tıpçı Paul Ehrlich 2022 Tıp Ödülü’nün mRNA teknolojisi ile çığır açan kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin ile BioNTech araşırmacısı Katalin Kariko’ya verileceği bildirildi. Pandemi nedeniyle geçen yıl ara verilen ödülün 70’inci yılını doldurduğu, ödülün Paul Ehrlich’in doğum günü olan 14 Mart’ta Frankfurt Paul Kilisesi’nde törenle verileceği belirtildi.

ÖDÜL 120 BİN EURO DEĞERİNDE

Tıp dalında Almanya’nın en önemli ödüllerinden sayılan ve 120 bin euro değerinde olduğu belirtilen ödülün jüri değerlendirmesinde BioNTech kurucularının kanser araştırmalarında umut veren mRNA teknolojisi ile önemli adımlar attıkları, aynı zamanda pandemi karşısında olağanüstü hareket ederek korona aşısı geliştirmiş olduklarına vurgu yapıldı. Profesör Uğur Şahin ile doktor Özlem Türeci daha önce de tıp bilimi dalında birçok ödüle layık görülmüştü.