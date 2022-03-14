Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

Paul Ehrlich Ödülü Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e!

#Almanya#Özlem Türeci#Uğur Şahin
Paul Ehrlich Ödülü Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e

Almanya’nın en prestijli tıp ödüllerinden Paul Ehrlich Ödülü bugün mRNA aşısını geliştiren Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e verilecek.

Haberin Devamı

AYNI zamanda Almanya aşı araştırma enstitüsüne adı verilen ünlü tıpçı Paul Ehrlich 2022 Tıp Ödülü’nün mRNA teknolojisi ile çığır açan kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin ile BioNTech araşırmacısı Katalin Kariko’ya verileceği bildirildi. Pandemi nedeniyle geçen yıl ara verilen ödülün 70’inci yılını doldurduğu, ödülün Paul Ehrlich’in doğum günü olan 14 Mart’ta Frankfurt Paul Kilisesi’nde törenle verileceği belirtildi.

Paul Ehrlich Ödülü Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e

ÖDÜL 120 BİN EURO DEĞERİNDE
Tıp dalında Almanya’nın en önemli ödüllerinden sayılan ve 120 bin euro değerinde olduğu belirtilen ödülün jüri değerlendirmesinde BioNTech kurucularının kanser araştırmalarında umut veren mRNA teknolojisi ile önemli adımlar attıkları, aynı zamanda pandemi karşısında olağanüstü hareket ederek korona aşısı geliştirmiş olduklarına vurgu yapıldı. Profesör Uğur Şahin ile doktor Özlem Türeci daha önce de tıp bilimi dalında birçok ödüle layık görülmüştü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Özlem Türeci#Uğur Şahin

BAKMADAN GEÇME!

Putinin korkutan yalnızlığı Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı...

Putin'in korkutan yalnızlığı! Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı...

#Vladimir Putin
Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen

BAKMADAN GEÇME!

Putinin korkutan yalnızlığı Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı...

Putin'in korkutan yalnızlığı! Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı...

#Vladimir Putin
Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen