‘Patronumu öldürdüm’ dedi, teslim oldu

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KREFELD’deki Neufelder Heide dinlenme tesislerinde işlenen cinayet kentte yaşayan Türk toplumunu yasa boğdu. 30 yaşındaki Murat P., polisi arayarak “Patronumu öldürdüm, kendimi savundum” dedi. Hemen olay yerine giden polis, Mercedes marka bir otomobilin içerisinde lastikçi 36 yaşındaki Gürsel O.’nun cesedini buldu. Bild gazetesinde yer alan habere göre, Murat P. olay yerinde gözaltına alındı, cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

100 KM DOLAŞMIŞ

İddiaya göre birlikte yolculuk yapan ikili arasında tartışma çıktı. O sırada otomobili kullanan Murat P., tartışmanın alevlenmesi üzerine yanındaki silahı çıkararak Gürsel O.’yu başından vurdu. 2 saat boyunca ve yaklaşık 100 km yan koltuktaki cesetle dolaşan Murat P., sonra polisi arayarak teslim oldu. Olay yerinde inceleme başlatan ekipler zanlının da ifadeleri doğrultusunda, cinayet mahallinin asıl olarak Hagen şehri olduğunu değerlendirdi. Bild gazetesine konuşan polis sözcüsü Tim Sendler, “Mevcut bilgilere göre, olayın asıl gerçekleştiği yer Hagen. Şüpheli, olayın öz savunma olduğunu iddia ediyor” açıklamasında bulundu. Cinayetin gerçek nedeni ise henüz belli değil.