‘Patriot’ların geri çekilmesi hataydı’

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TÜRKİYE’nin Montrö Sözleşmesi’ni uygulamasıyla ilgili olarak birkaç gün önce Twitter hesabından, “Bir NATO ülkesi olarak Türkiye’nin, Karadeniz’de daha fazla güvenlik sağlanması için attığı adımdan çok memnunum” içerikli bir mesaj paylaşan Gabriel, Berlin’de yerli ve yabancı medya mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye’nin önemini vurgulayan Gabriel, “Nasıl bir dünyada yaşadığımızın farkında değiliz. Karadeniz’e baktığımda hep ‘Umarım Türkiye bizim yanımızda kalır’ diyorum” dedi. Gabriel, Türkiye’nin NATO saflarında yer almasının öneminin altını çizdi. Afganistan’daki askeri birliklerin komutanı olan Atlantik Köprüsü üyesi eski ABD’li General Bed Hodgens’in, “Türkiye bölgesinde çok iyi bir görev yapıyor. Türkiye’nin bizim yanımızda, saflarımızda olması sevindiricidir” dediğini hatırlatan Gabriel, Türkiye’nin hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkilerinin barışın korunmasına önemli katkısı olacağına işaret etti.

Ahmet Külahçı, Sigmar Gabriel

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‘TÜRKİYE’Yİ NATO’DA TUTMALIYIZ’

Sigmar Gabriel, bazı alanlardaki görüş ayrılıklarına rağmen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın savaşın durdurulması için elinden gelen katkıda bulunduğuna da dikkati çekti. Gabriel, “Türkiye’nin bazı alanlardaki politikasını eleştirebiliriz ama Türkiye’yi NATO’da tutmalıyız görüşünü hep savundum. Şu anda da aynı görüşteyim” dedi. Sigmar Gabriel, Bed Hodges’in ABD’nin Suriye’de YPG ile iş birliği yapmasının bir hata olduğu yönündeki açıklamasını yinelerken, “Türkiye’nin yanımızda olması önemli ve sevindirici” dedi. Gabriel, Türkiye ile ilişkilerin korunması ve geliştirilmesi için yoğun çaba gösterdiğini belirtirken, “Türkiye’ye Patriot füzelerinin verilmemesi hataydı. ‘Patriot’lar başka bir ülkeye saldırmak için silah değil, savunma silahıdır” dedi. ‘Patriot’ların verilmemesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’dan S 400’leri satın alma yoluna gittiğini de hatırlatan Gabriel, “Ben şahsen Türkiye’ye Patriot füzelerinin verilmesinden yanaydım” dedi.