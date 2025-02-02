Patates deyip geçmeyin!

Haberin Devamı

Patates özellikle Almanya’da yaygınlaştı ve kısa sürede temel besin maddesi haline geldi. Başlangıçta, patatesler şüpheyle karşılandı ve öncelikle hayvan yemi veya fakirler için bir yiyecek olarak görüldü. Ancak, ürünün besleyici olduğu anlaşılınca özellikle kıtlık ve gıda sıkıntısı çeken Almanya'da popülerlik kazandı. Durum böyle olunca; patates salatası Almanların dünyaya tanıttığı bir lezzet olarak karşımıza çıktı. Klasik versiyonundan farklı olarak Alman usulü patates salatasının sırrı soğan, hardal, mayonez, elma sirkesi, bal, zeytinyağı, limon suyu ve çeşitli baharatlar ile hazırlanan sosunda gizli.