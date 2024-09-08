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AVRUPA’nın otomotiv devi konumundaki Volkswagen Grubu’ndaki tasarruf planları nedeniyle çalışanların tedirginliği artarak devam ederken, yönetimin şirketi yeniden düzlüğe çıkarmak için gece-gündüz demeden aralıksız çalıştığı ve kafa yorduğu açıklandı. VW, Audi, Porsche ve Skoda otomobillerinin üretildiği Volkswagen Grubu CEO’su Oliver Blume, Avrupa’da yeni rakiplerin çoğalması nedeniyle satışlarında ciddi azalma olduğunu ve bu nedenle de tasarrufun kaçınılmaz olduğunu belirtirken, “Pasta küçüldü, konuk sayısı arttı” dedi. Yalnız Almanya’da değil, Avrupa’da otomotiv sanayisinin zor bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Blume, bundan özellikle VW markasının etkilendiğini söyledi.





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‘VOLKSWAGEN BENİM VATANIM’

Üretimin yüksek, girdinin ve kâr marjının düşük olduğu bir dönemde, planlanan 5 milyar Euro tasarrufun o kadar da kolay olmayacağını bildiklerini ifade eden Blume, “Ben Wolfsburg bölgesinde büyüdüm. Babam bu kentte 30 yıldan fazla süre süpermarket işletti. Ben 30 yıldır Volkswagen şirketinde çalışıyorum. Volkswagen benim vatanım. Volkswagen kelimesinde yalnız “Wagen” (otomobil) değil, aynı zamanda ‘wagen’, yani ‘cesaret sergileme’ sözcüğü de var. Biz yeniden biraz cesaret göstermeliyiz. Başarılı olma cesareti. Biz VW markasını yeniden hak ettiği yere taşıyacağız. Ben VW’ye güveniyorum” dedi.

VW NESİLLERİ ETKİLEDİ

Volkswagen’de yıkıma kesinlikle izin vermeyeceklerinin altını çizen Blume, Almanya’daki işletmelerin korunacağını özellikle vurgularken, “Volkswagen bu ülkede nesilleri etkiledi. Bizim şu anda büyük babaları Volkswagen’de çalışmış işçilerimiz var. Ben o büyük babaların torunlarının da Volkswagen işletmelerinde çalışmalarını istiyorum. Bunun için tüm imkânlarımızı kullanacağız” açıklamasında bulundu. Volkswagen İşletmeleri İşyeri İşçi Temsilciliği Başkanı Daniela Cavallo, işletmelerin kapatılmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini ve sonuna kadar mücadele edeceklerini yineledi. Sol Parti Eş Başkanı Janine Wissler ise geçen yıl Volkswagen işletmelerinin hissedarlarına 4.5 milyar Euro kâr dağıttığını hatırlatırken, hissedarlara “Aldığınız bu paraları geri verin. İşçiler de rahat bir nefes alsınlar” çağrısında bulundu.