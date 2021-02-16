‘Paskalya’da tatil, çalışırsak olur’

“SAKSONYA Başbakanı Kretschmer’in Almanya’da Paskalya tatilinin mümkün olamayacağına dair açıklamalarını anlamıyorum. Paskalya’ya daha çok zaman var. Durumun nasıl olacağını kimse kesin olarak söyleyemez, bu nedenle amaç, otellerin ve misafirhanelerin Paskalya’da yeniden açılabilmesi olmalıdır. Hedefimiz ülke çapında 100 bin nüfus başına 35 vaka sayısı. Bunu başarırsak ve artan aşı oranları nedeniyle ölenlerin sayısı düşerse, Paskalya tatillilerinde iç turizmi kesinlikle hayal edebilirim. Bunun için disiplinli çalışmalıyız.”