Paskalya’da seyahat imkânı olacak mı?

SAKSONYA Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer ise Almanların tatil umutlarını şimdiden söndürdü. Bild gazetesine konuşan Kretschmer, “Ben gerçeklerin konuşulmasından yanayım. Almanya’da Paskalya tatili ne yazık ki bu yıl da mümkün olmayacak. Nisan ayında turizm ve seyahat çok büyük bir tehlike. Aralık ayında ulaştığımız her şeyi mahvederiz. Sonbahardaki gibi bir normalleşme enfeksiyon sayılarının patlamasına neden olur. Bunun sonucu da baharda çok sert tedbirler demektir. Bunu ne yapıp edip engellememiz gerekir” dedi. Bu yıl Paskalya 4 Nisan’da başlıyor. Okullar ise yaklaşık 10 gün tatil olacak.