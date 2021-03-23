Paskalya’da herkes evde

YAKLAŞAN Paskalya tatilinde ise marketler ve gıda perakendecileri de dahil olmak üzere tüm iş yerlerinin 1-5 Nisan tarihleri arasında kapatılması da karara bağlandı. Sadece 3 Nisan Cumartesi günü alışveriş imkânı için marketlerin bir günlüğüne açılmasına izin verilecek. Öğle saatlerinde başlayan toplantı Paskalya döneminde vatandaşların eyalet sınırları içinde seyahat edip edemeyeceği noktasında kilitlendi. Başbakan Merkel yaklaşık 5 saatlik bir ara verdi.

Salgının başından bu yana kısıtlamalarla ilgili en zor geçen toplantı sonrası açıklama yapan Başbakan Angela Merkel, “Henüz virüsü yenemedik. Virüs peşimizi bırakmıyor” dedi. Özellikle İngiltere’de ortaya çıkan mutant virüsün Almanya’da hızla yayıldığını ve ülkenin üçüncü dalganın içinde olduğunu belirten Merkel, yoğun bakımdaki yatakların dolmaya başladığına dikkati çekti. Merkel, salgınla mücadelede sağlık sisteminin kapasitesinin sonuna gelmesini önlemeyi hedeflediklerini ifade etti.

Merkel, son dönemlerde gündeme gelen aşının ihracatının durdurulması tartışmalarına da değindi. Almanya’nın uluslararası yükümlülükleri bulunduğunu kaydeden Merkel, ihracat yasağına karşı olduğunu belirtti. Şu anda en fazla Avrupa Birliği’nden aşının ihraç edildiğine işaret eden Merkel, bundan dolayı aşı üreticilerinin yükümlülüklerini yerine getirmelerini isteyen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i desteklediğini kaydetti.





İşte 11 saat süren toplantıda alınan kararlar:

* Korona salgını kapsamında üçüncü dalgayı atlatabilmek için kısıtlamalar 18 Nisan’a kadar devam edecek.

* Vaka sayısının yüksek olduğu yerlerde özel önlemler uygulanacak. Buna göre, 100 bin kişiye göre günlük vaka sayısının son 7 gün içinde 100’ü geçtiği yerlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Aynı haneden olmayan iki kişinin aynı arabada seyahat etmesi durumunda herkes maske takacak. Sosyal mesafe ve maske kurallarının yanı sıra hızlı testlerin yapılması gerekecek.

* Son 7 gün içinde 100 bin nüfus başına 3 gün üst üste yeni vaka sayısının 100’ü aşması durumunda ‘acil frene basılması’ kararlaştırıldı. Buna göre 7 Mart tarihinden önceki kısıtlama kuralları geçerli olacak.

* Paskalya bayramında hayat durma noktasına gelecek. Alınan karara göre Paskalya tatili uzatıldı. Genel anlamda 1-5 Nisan tarihleri arasında evde kalma kuralı geçerli olacak. Bu süre içinde süpermarketler de dahil tüm iş yerleri kapatılacak. Ancak 3 Nisan Cumartesi günü süpermarketler açılabilecek. Bu dönemde ayrıca kamusal alanda toplanma yasaklanırken, özel buluşmalarda iki ayrı hane halkından en fazla 5 kişi bir araya gelebilecek. 14 yaş altındaki çocuklar bu sınırlama kapsamına alınmayacak. Hıristiyan dünyasının önemli dini bayramlarından biri olan Paskalya günlerinde dini ibadetler ancak dijital ortamda yapılabilecek.

* Nisandan itibaren salgınla mücadele kapsamında testlerin yapılmasının önemli rol oynayacağı, hükümetin, Enfeksiyon Yasası’nda yapacağı değişiklikle ülke dışından Almanya’ya girişlerde yolculara test olma yükümlüğünün getirileceği belirtildi.