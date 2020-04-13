Paskalya’da havaalanları boş kaldı: Uçuşlar yüzde 90 azaldı

NÜRNBERG Havaalanı koronavirüs nedeniyle operasyonları büyük ölçüde durdurdu. Nürnberg Albrecht Havalimanı’ndaki düşüş yüzde 90’a ulaştı. Check-in salonundaki ışıklar söndü. Tek bir reklam panosunun ışığı var. Havaalanı sözcüsü Christian Albrecht, o reklam panosunun ışığının “Muhtemelen kapatılması unutuldu” diyor. Dünya çapında pandemi içeren giriş kısıtlamaları ve seyahat uyarıları, uluslararası yolcu trafiğini en aza indirdi. Bununla birlikte, havaalanı kapatılmadı. Sadece, bekleme moduna alındı. Herhangi bir zamanda yeniden çalışmaya hazır tutuluyor. Önemli kurtarma ve kargo uçuşları hala devam ediyor. ADAC ve Flight Ambulance Service AG (FAI) ambulans uçağı ve DRF hava ambulans kurtarma helikopterleri faaliyetlerini sürdürüyor.