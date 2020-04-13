MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriPaskalya’da havaalanları boş kaldı: Uçuşlar yüzde 90 azaldı
GeriAvrupa Paskalya’da havaalanları boş kaldı: Uçuşlar yüzde 90 azaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 13.04.2020 - 11:41,Son Güncelleme:

Paskalya’da havaalanları boş kaldı: Uçuşlar yüzde 90 azaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Paskalya’da havaalanları boş kaldı: Uçuşlar yüzde 90 azaldı
Abone Olgoogle-news

Almanya’da Paskalya tatili denilince ilk akla hava yolculuğundaki trafik gelirdi. Ancak koronavirüs nedeniyle havalanlarında uçaklar pistte bekliyor. Bu da tarihi krizi anlamına geliyor.

NÜRNBERG Havaalanı koronavirüs nedeniyle operasyonları büyük ölçüde durdurdu. Nürnberg Albrecht Havalimanı’ndaki düşüş yüzde 90’a ulaştı. Check-in salonundaki ışıklar söndü. Tek bir reklam panosunun ışığı var. Havaalanı sözcüsü Christian Albrecht, o reklam panosunun ışığının “Muhtemelen kapatılması unutuldu” diyor. Dünya çapında pandemi içeren giriş kısıtlamaları ve seyahat uyarıları, uluslararası yolcu trafiğini en aza indirdi. Bununla birlikte, havaalanı kapatılmadı. Sadece, bekleme moduna alındı. Herhangi bir zamanda yeniden çalışmaya hazır tutuluyor. Önemli kurtarma ve kargo uçuşları hala devam ediyor. ADAC ve Flight Ambulance Service AG (FAI) ambulans uçağı ve DRF hava ambulans kurtarma helikopterleri faaliyetlerini sürdürüyor.

Paskalya’da havaalanları boş kaldı: Uçuşlar yüzde 90 azaldı
Paskalya’da havaalanları boş kaldı: Uçuşlar yüzde 90 azaldı
Paskalya’da havaalanları boş kaldı: Uçuşlar yüzde 90 azaldı

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle